World Liberty, apoiada por Trump, propõe detentor de criptomoedas de US$1,5 bi, informa Bloomberg News

09/08/2025 15h29

(Reuters) - A World Liberty Financial, um empreendimento de criptografia apoiado pela família do presidente dos EUA, Donald Trump, está sondando investidores para arrecadar US$1,5 bilhão em fundos destinados a estabelecer uma empresa que manterá seus tokens WLFI, informou a Bloomberg News na sexta-feira.

A estrutura do negócio ainda não foi finalizada, disse a reportagem, citando pessoas familiarizadas com o assunto, acrescentando que grandes investidores em criptografia e tecnologia foram abordados.

A Reuters não pôde verificar imediatamente as informações. A World Liberty se negou a comentar.

A World Liberty, uma "plataforma descentralizada" que conta com Donald Trump e seus filhos como cofundadores, de acordo com seu site, rendeu à família US$500 milhões desde seu lançamento, de acordo com cálculos da Reuters.

Os tokens da World Liberty, conhecidos como $WLFI, não são classificados como valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários e, portanto, não estão sujeitos ao mesmo nível de escrutínio que investimentos como ações.

(Reportagem de Ananya Palyekar em Bengaluru)

