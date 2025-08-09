Topo

TV Brasil presta tributo ao bamba Arlindo Cruz neste sábado

09/08/2025 13h15

Em homenagem ao saudoso cantor, compositor e multi-instrumentista Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro, a TV Brasil reexibe uma edição especial do programa Samba na Gamboa sobre o bamba neste sábado (9), às 23h.

Na produção, gravada em 2024, a apresentadora Teresa Cristina recebe Arlindinho, filho do consagrado sambista e talento da nova geração do gênero, para falar sobre o legado e a obra do pai. 

O veterano sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017. De lá pra cá, o genial músico lidava com as sequelas da doença e teve diversas internações.

Com repertório de sucessos do astro, o bate-papo temático na nova temporada da roda de samba foi ao ar originalmente em março de 2025. O conteúdo está disponível na íntegra no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora pública. O conteúdo tem versão para a Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia.

Durante o encontro, o convidado e a anfitriã interpretam clássicos da vasta produção musical desse ícone do samba. Entre os hits que a dupla canta no programa estão Dor de Amor, Fora de Ocasião, O Show Tem que Continuar e Saudade Louca. Com talento, Arlindinho versa e improvisa.

Depoimentos

Com voz doce e batida acelerada no banjo, Arlindo Cruz conquistou fãs que o acompanham há décadas. Maior discípulo do mestre, Arlindinho leva no sangue e no nome essa herança da música popular. Ele conta os bastidores de grandes sambas compostos pelo carismático sambista que começou no Cacique de Ramos e integrou o grupo Fundo de Quintal.

Samba na Gamboa - Especial Arlindo Cruz - sábado, dia 9/8, às 23h, na TV Brasil

