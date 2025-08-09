Topo

Trump considera reclassificar maconha após pressão de empresas, diz jornal

31.jul.2025 - O presidente dos EUA, Donald Trump, em conferência de imprensa na Casa Branca
09/08/2025

09/08/2025 18h24

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avalia reclassificar a maconha como substância menos perigosa, após pressão de lobistas da indústria da cannabis, publicou o The Wall Street Journal.

O que aconteceu

Trump demonstrou interesse em reclassificar a maconha. Durante um evento de arrecadação de fundos, com jantar a US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões) por pessoa, realizado em seu clube de golfe em Nova Jersey, o presidente ouviu propostas de executivos do setor e indicou abertura para o tema.

O encontro contou com líderes da indústria e conselheiros políticos. Além de representantes da cannabis, estavam presentes executivos da Pfizer, do mercado de criptomoedas e assessores próximos do presidente.

A medida facilitaria a compra e venda e impulsionaria a indústria. A reclassificação reduziria restrições e poderia gerar benefícios fiscais e mais pesquisas médicas.

O lobby da indústria busca retomar a agenda iniciada pela gestão Joe Biden. O ex-presidente tentou reclassificar a maconha, mas não conseguiu implementar a medida antes do fim do mandato.

Trump não é um defensor tradicional da maconha. Ele já falou sobre o vício do irmão e se incomoda com o cheiro da planta, segundo o jornal americano.

Apesar disso, o presidente tem interesse em temas com amplo apoio popular. Pesquisas indicam que cerca de 80% da população dos EUA apoiam a reclassificação. No ano passado, Trump manifestou apoio à legalização da maconha na Flórida, mas a proposta foi rejeitada por pouco em um plebiscito estadual.

A indústria da cannabis tem investido milhões para influenciar Trump. Grupos de lobby doaram para suas campanhas e contrataram lobistas para avançar o diálogo.

Grupos contrários à reclassificação também fazem pressão. Eles argumentam que a mudança não beneficiaria jovens nem o mercado de trabalho.

