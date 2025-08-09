Topo

Notícias

Tremor de 5,9 graus sacode fronteira entre Guatemala e México

Bandeira do México - Getty Images
Bandeira do México Imagem: Getty Images

AFP

09/08/2025 18h49

Um sismo de 5,9 graus com epicentro no oceano Pacífico sacudiu neste sábado (9) a fronteira entre a Guatemala e o México sem que até agora tenham sido relatadas vítimas ou danos, informaram os serviços sismológicos.

O país centro-americano tem sido atingido nas últimas semanas por uma série de fortes sismos que deixaram cerca de uma dezena de mortos e milhares de afetados.

O movimento telúrico deste sábado foi registrado às 14h40 locais (17h40 em Brasília) a 101 km a sudoeste da cidade costeira guatemalteca de Champerico, na fronteira marítima dos dois países, e a 9 km de profundidade, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A Coordenadora Nacional para a Redução de Desastres (Conred), responsável pela defesa civil na Guatemala, não reportou por enquanto pessoas feridas ou danos causados pelo tremor, perceptível principalmente no oeste do país.

No último dia 8 de julho, um movimento telúrico de magnitude 5,7 deixou sete mortos, cerca de 15.000 afetados e 2.170 residências danificadas no departamento de Sacatepéquez, próximo à Cidade da Guatemala.

Outras duas pessoas morreram em tremores de 5,6 e 5,3 graus no final de julho no departamento de Jutiapa, na fronteira com El Salvador.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Roubo de bonecos Labubu causa prejuízo de 7.000 dólares para loja nos EUA

Transplantes de Faustão 'não têm nada de irregular', diz ministro da Saúde Alexandre Padilha

Governo brasileiro 'deplora' plano israelense de ocupar a Cidade de Gaza

Vice-secretário de Trump diz que Moraes destruiu relação entre EUA e Brasil

Mensagens de Dia dos Pais 2025: 47 frases perfeitas para celebrar com amor

Tremor de 5,9 graus sacode fronteira entre Guatemala e México

Médica e estudante: quem são as vítimas de acidente entre ônibus e carreta

Pai e filho são suspeitos do sumiço de contratados para cobrar dívida no PR

Dezenas de milhares protestam em Tel Aviv contra plano israelense de conquistar Cidade de Gaza

Ferroviária e São Paulo empatam nas quartas do Brasileirão Feminino

Trump considera reclassificar maconha após pressão de empresas, diz jornal