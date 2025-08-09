Tratado global sobre plásticos: por que países produtores de petróleo bloqueiam as negociações

A nova rodada de negociações para a elaboração do primeiro tratado global contra a poluição plástica, iniciada nesta terça-feira (5), em Genebra, ainda não apresentou resultados concretos. Países produtores de petróleo têm dificultado os avanços e se opõem à redução da produção mundial de plástico. Neste sábado (9), o diplomata equatoriano Luis Vayas Valdivieso, embaixador do país no Reino Unido que preside os debates, incentivou os países a acelerarem o processo.

Léo Roussel, da RFI em Paris, com agências

"Muitas questões continuam sem resposta", afirmou. "Chegamos a uma etapa crucial em que precisamos de um avanço real para alcançar nosso objetivo comum dentro do prazo estipulado, ou seja, até 14 de agosto", disse durante a sessão de negociações das Nações Unidas.

"O dia 14 de agosto não é apenas um prazo final para as negociações, é a data em que devemos entregar um texto comum", lembrou Valdivieso, defensor do multilateralismo. "Tivemos dois anos e meio de oportunidades para apresentar propostas."

Ele incentivou as delegações dos 184 países participantes a realizarem contatos informais neste domingo (10), único dia sem reuniões programadas até agora, para tentar desbloquear o impasse.

Na madrugada de sexta para sábado, os países participantes entregaram um rascunho do texto que resume os trabalhos dos grupos técnicos. O documento passou de 22 para 35 páginas, e o número de trechos entre parênteses, que indicam pontos sem consenso, aumentou de 371 para cerca de 1.500.

Um grupo formado por países produtores de petróleo continua rejeitando metas de redução da produção de plástico previstas no tratado.

Arábia Saudita, Rússia, Irã: o "bloco petroquímico"

Durante as discussões realizadas em novembro de 2024, em Busan, na Coreia do Sul, Arábia Saudita, Rússia e Irã, três dos maiores produtores de petróleo do mundo, rejeitaram qualquer proposta de redução da produção de plásticos. Na ocasião, contaram com o apoio do que Delphine Lévi Alvarès, coordenadora de campanhas internacionais do Centro pelo Direito Ambiental (Ciel), chamou de "bloco petroquímico".

Esse grupo inclui Rússia, Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait, além de países do Norte da África, como o Egito, e nações menos atuantes, como Cazaquistão e Azerbaijão. Os Estados Unidos, maior produtor de petróleo do mundo, também adotam posições semelhantes, segundo Lévi Alvarès. Apesar das diferenças de tamanho e influência, todos esses países têm em comum a produção de petróleo e o investimento na fabricação de plástico, seja em seus próprios territórios ou no exterior.

"Esses países produtores de petróleo e gás também são grandes fabricantes de produtos petroquímicos, incluindo plásticos", explica Francis Perrin, diretor de pesquisa do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas (Iris). "Por isso, não têm interesse em limitar as possibilidades de expansão nesse setor."

Plástico: mercado alternativo para o petróleo

Para esses países, o crescimento da produção global de plástico nas próximas décadas, como prevê a OCDE, caso nenhuma mudança seja feita, representa uma oportunidade. Com o avanço de políticas em países ricos para reduzir o uso de combustíveis fósseis na geração de energia e nos transportes, os principais produtores de petróleo buscam novos destinos para seu "ouro negro".

O plástico, que depende fortemente da extração de matérias-primas fósseis como petróleo, carvão e gás natural, surge como alternativa. Em 2022, segundo estudo da Universidade Tsinghua, na China, 98% do plástico produzido tinha origem fóssil. "Nos próximos anos, é muito provável que a demanda por petróleo no setor de transportes se estabilize. A petroquímica e o plástico serão os principais motores do crescimento do consumo global de petróleo", prevê Perrin.

Na Arábia Saudita, o plástico como estratégia de futuro

A redução da produção mundial de plástico não interessa a esses países nem às suas grandes petroleiras, que já investem no setor. "Há um desafio real para esses Estados: justificar a continuidade da extração de combustíveis fósseis e encontrar novos mercados", afirma Lévi Alvarès.

Alguns países, como a Arábia Saudita, já colocam o plástico como prioridade estratégica. O setor petroquímico está no centro do plano de desenvolvimento e modernização Vision 2030. "A petroquímica é vista como um setor-chave para diversificar a economia saudita", diz Perrin. "Para o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, essa diversificação é essencial para o futuro econômico e social do reino."

Países produtores e lobbies em ação em Genebra

Por trás da resistência às negociações do tratado internacional contra a poluição plástica existe um argumento financeiro. Mas os países que lideram a oposição à redução da produção alegam o "direito de definir por conta própria sua trajetória de desenvolvimento industrial", explica Lévi Alvarès.

Em vez de reduzir a produção de plástico, esses Estados querem que o tratado se concentre na gestão de resíduos, que segundo eles só se tornam um problema no fim da vida útil dos produtos. A especialista denuncia essa abordagem como uma "tática de distração", especialmente considerando que apenas 9% dos resíduos plásticos no mundo são reciclados atualmente.

Acompanhados por diversos grupos de lobby em Genebra, os países produtores de petróleo e plástico tentam pressionar para enfraquecer as ambições do tratado ? mesmo que isso contrarie as recomendações científicas, que apontam a necessidade urgente de reduzir a produção global de plástico.

O tratado, que deverá ter força legal, busca regular globalmente a produção, o consumo e o descarte do plástico. Todos os anos, cerca de 22 milhões de toneladas de resíduos plásticos são despejadas no meio ambiente, contaminando solos, oceanos, a biodiversidade e ameaçando a saúde humana.