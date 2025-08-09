Topo

Tocantins tem Dia D de Vacinação contra o Sarampo

09/08/2025 16h24

O Ministério da Saúde realiza neste sábado (9) mais um Dia D de Vacinação contra o Sarampo no Tocantins. Foram enviadas mais de 74 mil doses para os 139 municípios do estado, com o objetivo de reforçar a proteção contra casos vindos de fora do Brasil.

A doença avança nas Américas, em especial na Bolívia, e 17 casos importados foram registrados em Campos Lindos, no Tocantins. Outros três estão em investigação na cidade.

Desde o começo do ano, quase 30 mil doses da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, já foram aplicadas no estado. 

O Ministério da Saúde também intensifica a vacinação nas cidades que fazem fronteira com a Bolívia e em municípios do Maranhão próximos à divisa com o estado.

Indicação

A vacina é gratuita no Sistema Único de Saúde (SUS) e indicada para quem tem entre 6 meses e 59 anos de idade. Basta procurar o posto de saúde mais próximo.

O sarampo é altamente contagioso e pode ser transmitido ao tossir, espirrar ou falar. Uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para até 90% das pessoas ao redor que não estejam vacinadas.

No Brasil, em março, cinco casos importados foram confirmados em diferentes estados, mas todos foram controlados com bloqueio vacinal. Por isso, o ministério reforça que a vacinação é a melhor forma de manter o país livre do sarampo.

