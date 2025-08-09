Tiroteio deixa feridos na Times Square, em Nova York; suspeito é detido

Um tiroteio na avenida Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos, deixou três pessoas feridas na madrugada de hoje.

O que aconteceu

Tiroteio ocorreu em um dos pontos turísticos mais populares do mundo por volta da 1h20 da madrugada (2h20 no horário de Brasília). A informação foi confirmada pelo Departamento de Polícia de Nova York. Uma pessoa foi detida.

Os tiros deixaram três pessoas feridas. Entre eles, estava um homem de 19 anos, um de 65 anos com ferimentos nos membros inferiores, e uma mulher de 18 anos com ferimentos no pescoço. Elas foram levadas ao hospital Bellevue.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram pessoas fugindo do local. Policiais cercaram um veículo e socorreram feridos caídos nas ruas. As vítimas feridas não têm risco de morte, informou a polícia local.

Nova York vive uma disputa eleitoral para a prefeitura. Crimes em locais de grande movimentação têm sido uma das principais discussões. Segundo o New York York, no final do mês passado, um atirador matou quatro pessoas em um prédio de escritórios na Park Avenue, incluindo um policial de Nova York de folga, antes de cometer suicídio.