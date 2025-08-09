Terremoto com magnitude 6,0 atinge ilhas na Rússia

Um tremor de magnitude 6,0 atingiu a região leste das Ilhas Curilas, na Rússia, neste sábado.

O que aconteceu

O tremor ocorreu às 2h04 no horário local. Terremoto foi registrado pelo EMSC (Centro Sismológico Europeu-Mediterrânico).

O epicentro foi no mar, a cerca de 300 km das ilhas. As regiões que sentiram o abalo foram Petropavlovsk-Kamchatsky, a 343 km do centro do tremor, e Severo-Kuril'sk, a 267 km.

O tremor ocorreu a uma profundidade de 10 km. Mesmo assim, o EMSC não emitiu alerta de tsunami para o Japão ou para a costa americana.

Outro terremoto atingiu ilhas no domingo passado. Naquele dia, o tremor teve magnitude 6,7.

No fim de julho, um terremoto na Rússia gerou alerta de ondas gigantes em várias partes do mundo. Na ocasião, um abalo de magnitude 8,7, a cerca de 100 km da costa da Península de Kamtchatka, foi registrado a pouco mais de 19 km de profundidade — condição propícia para tsunamis.