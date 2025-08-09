Suspeito de envolvimento em abordagem que acabou com PM baleado é preso

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na Vila Andrade, zona sul de São Paulo, suspeito de envolvimento no caso de um policial militar baleado na região de Paraisópolis na última quinta-feira (7).

O que aconteceu

Suspeito foi detido por posse ilegal de um revolver calibre 38. Ele, que não teve o nome divulgado pela SSP (Secretaria de Segurança Pública), foi preso na rua Herbert Spencer.

Com o homem, foram apreendidos a arma com numeração suprimida e munições. A SSP informou que durante patrulhamento, policiais militares foram alertados sobre o suspeito e conseguiram localizá-lo. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão).

A Polícia Civil apura a origem dos objetos e possível ligação do preso com a tentativa de homicídio contra o cabo Johannes Kennedy Santana. O homem que atirou e o que roubou a arma do PM já foram identificados, mas ainda não foram presos.

Como a polícia não divulgou a identidade do suspeito preso, o UOL não conseguiu localizar sua defesa. O espaço permanece aberto para manifestação.

O homem apontado como autor do disparo é Kauan Alison Alves dos Santos (à esq.); Gabriel Vieira dos Santos (à dir.) também é procurado Imagem: Coluna de Josmar Jozino/UOL

Agente baleado teve alta do hospital

O cabo Johannes Kennedy Santana recebeu alta médica na noite de ontem. A informação foi divulgada pelo secretário de segurança pública, Guilherme Derrite. Ele estava internado no Hospital das Clínicas.

O PM perseguia uma motocicleta ocupada por dois homens. A dupla era suspeita de envolvimento em uma série de roubos em Santo Amaro, também na zona sul de São Paulo. Informações preliminares indicam que Kauan e Gabriel haviam participado de um arrastão com ao menos nove vítimas.

Vídeos registraram momento em que PM aborda Kauan. O agente segura o rapaz, enquanto outro homem, identificado como Gabriel Vieira dos Santos, tenta soltá-lo dos braços do cabo. Moradores acompanham e gravam a ação enquanto alguém ofende o PM e grita para "soltar o moleque".

É possível ver no vídeo que Kauan segura a própria arma na mão direita. Em determinado momento, ele a aponta em direção ao pescoço do cabo e dispara.

O PM cai no chão e Kauan foge. Na sequência, Gabriel pega a arma do cabo no chão e também corre. A dupla é procurada pela polícia.

Cabo acionou o Copom (Centro de Operações da PM). "Estou baleado", diz. Na sequência, ele consegue se levantar e espera o socorro.

Câmera acoplada no uniforme do cabo Santana registrou o momento que ele foi baleado. Ele chegou a dizer que estava "perdendo os sentidos" e pediu apoio.

Kauan tem passagens criminais. Ele já respondeu por roubo, posse irregular de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo.