Topo

Notícias

Suspeito de envolvimento em abordagem que acabou com PM baleado é preso

Agente ficou ferido durante abordagem em Paraisópolis - Cedido ao UOL
Agente ficou ferido durante abordagem em Paraisópolis Imagem: Cedido ao UOL
do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/08/2025 16h52

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na Vila Andrade, zona sul de São Paulo, suspeito de envolvimento no caso de um policial militar baleado na região de Paraisópolis na última quinta-feira (7).

O que aconteceu

Suspeito foi detido por posse ilegal de um revolver calibre 38. Ele, que não teve o nome divulgado pela SSP (Secretaria de Segurança Pública), foi preso na rua Herbert Spencer.

Com o homem, foram apreendidos a arma com numeração suprimida e munições. A SSP informou que durante patrulhamento, policiais militares foram alertados sobre o suspeito e conseguiram localizá-lo. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão).

A Polícia Civil apura a origem dos objetos e possível ligação do preso com a tentativa de homicídio contra o cabo Johannes Kennedy Santana. O homem que atirou e o que roubou a arma do PM já foram identificados, mas ainda não foram presos.

Como a polícia não divulgou a identidade do suspeito preso, o UOL não conseguiu localizar sua defesa. O espaço permanece aberto para manifestação.

O homem apontado como autor do disparo é Kauan Alison Alves dos Santos (à esq.); Gabriel Vieira dos Santos (à dir.) também é procurado - Coluna de Josmar Jozino/UOL - Coluna de Josmar Jozino/UOL
O homem apontado como autor do disparo é Kauan Alison Alves dos Santos (à esq.); Gabriel Vieira dos Santos (à dir.) também é procurado
Imagem: Coluna de Josmar Jozino/UOL

Agente baleado teve alta do hospital

O cabo Johannes Kennedy Santana recebeu alta médica na noite de ontem. A informação foi divulgada pelo secretário de segurança pública, Guilherme Derrite. Ele estava internado no Hospital das Clínicas.

O PM perseguia uma motocicleta ocupada por dois homens. A dupla era suspeita de envolvimento em uma série de roubos em Santo Amaro, também na zona sul de São Paulo. Informações preliminares indicam que Kauan e Gabriel haviam participado de um arrastão com ao menos nove vítimas.

Vídeos registraram momento em que PM aborda Kauan. O agente segura o rapaz, enquanto outro homem, identificado como Gabriel Vieira dos Santos, tenta soltá-lo dos braços do cabo. Moradores acompanham e gravam a ação enquanto alguém ofende o PM e grita para "soltar o moleque".

É possível ver no vídeo que Kauan segura a própria arma na mão direita. Em determinado momento, ele a aponta em direção ao pescoço do cabo e dispara.

O PM cai no chão e Kauan foge. Na sequência, Gabriel pega a arma do cabo no chão e também corre. A dupla é procurada pela polícia.

Cabo acionou o Copom (Centro de Operações da PM). "Estou baleado", diz. Na sequência, ele consegue se levantar e espera o socorro.

Câmera acoplada no uniforme do cabo Santana registrou o momento que ele foi baleado. Ele chegou a dizer que estava "perdendo os sentidos" e pediu apoio.

Kauan tem passagens criminais. Ele já respondeu por roubo, posse irregular de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

EUA alerta para perigo de investir na Nicarágua por risco de confiscos

Frases para o Dia dos Pais: 45 mensagens criativas e tocantes para enviar

Suspeito de envolvimento em abordagem que acabou com PM baleado é preso

Rádio Nacional transmite jogos da 19ª rodada da Série A do Brasileirão

Estudo desvenda mistério da raiz comum entre finlandês, húngaro e estoniano

Piora estado clínico de presidenciável baleado na Colômbia

Jen Pawol se torna a 1ª mulher a arbitrar na liga americana de beisebol

Polícia de Londres prende 365 pessoas em protesto pró-palestinos

Governo venezuelano denuncia apreensão de explosivos

Gurufim do Arlindo: sambista será velado em celebração afrobrasileira

Tocantins tem Dia D de Vacinação contra o Sarampo