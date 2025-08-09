Saque-aniversário do FGTS: calendário de 2025 está em andamento; veja datas

O cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para o ano de 2025 já foi disponibilizado pelo governo federal. As liberações seguem a ordem do mês de nascimento dos trabalhadores. Assim, quem faz aniversário em janeiro já está apto a realizar o saque.

Calendário 2025 do saque-aniversário do FGTS

Nascidos em janeiro: 2 de janeiro a 31 de março de 2025

Nascidos em fevereiro: 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025

Nascidos em março: 3 de março a 30 de maio de 2025

Nascidos em abril: 1º de abril a 30 de junho de 2025

Nascidos em maio: 2 de maio a 31 de julho de 2025

Nascidos em junho: 2 de junho a 29 de agosto de 2025

Nascidos em julho: 1º de julho a 30 de setembro de 2025

Nascidos em agosto: 1º de agosto a 31 de outubro de 2025

Nascidos em setembro: 1º de setembro a 28 de novembro de 2025

Nascidos em outubro: 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025

Nascidos em novembro: 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

Nascidos em dezembro: 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Como funciona essa modalidade de saque?

O saque-aniversário é uma opção alternativa ao modelo tradicional do FGTS, chamado saque-rescisão. Nessa modalidade, o trabalhador pode retirar uma parte do saldo da conta vinculada ao FGTS anualmente, no mês do seu aniversário. No entanto, ao aderir a esse formato, caso seja dispensado do emprego, ele não poderá resgatar o valor total do fundo — apenas a multa rescisória, quando aplicável.

Já no modelo convencional, o trabalhador demitido sem justa causa tem direito ao saque integral dos valores depositados, incluindo a multa de 40%, quando houver.

A retirada do valor no saque-aniversário é liberada no primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e permanece disponível por 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A participação nessa modalidade é facultativa. Para aderir, o interessado deve acessar o site ou aplicativo do FGTS e fazer a solicitação. É necessário informar os dados de uma conta bancária para onde os valores serão transferidos. Segundo a Caixa Econômica Federal, caso o pedido seja feito dentro do mês de aniversário, o crédito é efetuado em até cinco dias úteis.

Se desejar retornar à modalidade tradicional (saque-rescisão), o trabalhador pode fazer o pedido também pelo aplicativo do FGTS — desde que não tenha antecipado valores dessa modalidade. A troca, no entanto, só se concretiza a partir do primeiro dia útil do 25º mês após a solicitação.

Qual o valor liberado no saque-aniversário?

O montante disponível varia conforme o total acumulado nas contas do FGTS do trabalhador. A quantia é definida por uma alíquota (percentual) que vai de 5% a 50%, acrescida de uma parcela adicional, de acordo com a faixa de saldo.

Tabela de alíquotas e parcelas adicionais:

Saldo até R$ 500,00: 50% (sem adicional)

De R$ 500,01 a R$ 1.000,00: 40% + R$ 50,00

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00: 30% + R$ 150,00

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00: 20% + R$ 650,00

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00: 15% + R$ 1.150,00

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00: 10% + R$ 1.900,00

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900,00