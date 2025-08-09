Salário mínimo teve aumento em 2025; veja valor atualizado do piso nacional

O novo valor do salário mínimo nacional começou a ser depositado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, com o montante atualizado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Apesar de a correção ter entrado em vigor em janeiro, os pagamentos só foram realizados em fevereiro porque os vencimentos são pagos no mês subsequente ao período trabalhado. Dessa forma, o novo valor passou a aparecer no holerite apenas neste mês.

O salário mínimo corresponde à menor remuneração mensal permitida por lei a um trabalhador formal. Ele serve de base para o cálculo de benefícios concedidos pelo governo federal, como os de natureza previdenciária, assistencial e trabalhista.

O reajuste para R$ 1.518 representa um acréscimo de R$ 106 em relação ao valor anterior, o que equivale a um aumento de 7,5% — percentual acima da inflação registrada no período. Mesmo assim, o montante poderia ter sido maior, caso não tivesse sido aprovado um plano de contenção de gastos no final de 2024.

Nova metodologia de cálculo

Antes da mudança, a fórmula utilizada para definir o valor do salário mínimo incluía a correção pela inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — considerado mais favorável aos trabalhadores do que o IPCA, índice oficial — além da variação do PIB (Produto Interno Bruto). Se essa regra antiga ainda estivesse valendo, o mínimo teria alcançado R$ 1.525.

Com a nova regra, foi inserido um terceiro critério no cálculo: um limite máximo de aumento de despesas, fixado em 2,5%. Assim, mesmo que o crescimento do PIB seja de 3,2%, o reajuste só poderá considerar até 2,5%.

O valor do salário mínimo influencia diretamente nos pagamentos de aposentadorias, especialmente as administradas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), além de interferir em diversos programas sociais. Por esse motivo, o governo busca evitar reajustes mais expressivos, que possam comprometer o equilíbrio das contas públicas em um cenário de ajuste fiscal.