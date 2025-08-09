Roubo de bonecos Labubu causa prejuízo de 7.000 dólares para loja nos EUA

Dezenas de caixas do famoso boneco Labubu foram roubadas em uma loja na Califórnia (EUA), totalizando um prejuízo de 7.000 dólares (cerca de R$ 38 mil) ao estabelecimento.

O que aconteceu

Homens mascarados levaram dezenas de caixas com boneco no dia 6 de agosto. Pelo menos quatro pessoas aparecem nos vídeos registrados. Eles entram no estabelecimento em La Puente, cidade na California, e fogem com a mercadoria.

Valor do roubo totaliza 7 mil dólares. De acordo com o site norte-americano ABC News, os suspeitos continuam foragidos, mas a polícia recuperou alguns produtos e o veículo usado no crime.

Loja One Stop Sales divulgou vídeo do roubo e pediu ajuda nas redes sociais. Em post no Instagram, eles informaram sobre o roubo e disseram que todo o estoque foi levado pelo grupo. No entanto, ontem, loja avisou que uma parte dos bonecos foi encontrada.

Labubu foi criado pelo designer Kasing Lung, nascido em Hong Kong e criado na Holanda. Ele se inspirou em contos de fadas nórdicos para criar o universo de "The Monsters", onde o Labubu é um dos personagens. A série começou como livros ilustrados e, posteriormente, ganhou versões em bonecos colecionáveis, lançados pela Pop Mart, empresa especializada em caixas surpresa.

Com apenas 15 centímetros de altura, Labubu mistura combinações de características. Visual do boneco tem fofura com um ar malicioso, os materiais de qualidade (vinil, PVC e poliéster) e a personalidade cativante descrita como "de bom coração, mas sempre acabando em confusão sem querer".

Consumidores acabam comprando produto falsificado. Mercado de Labubus se tornou tão popular que algumas pessoas estão recorrendo a alternativas falsificadas conhecidas como "Lafufus", que são feitas com materiais de qualidade inferior e podem ter características diferentes das dos Labubus autênticos.

No Brasil, a fabricante chinesa não vende oficialmente. A ausência de lojas oficiais da Pop Mart faz com que as vendas sejam feitas por meio de revendedores como Shopee, AliExpress, ebay e StockX. site da PopMart o preço varia entre 15,97 dólares e 37,90 dólares —aproximadamente R$ 88,50 a R$ 211, sem incluir as taxas de importação.