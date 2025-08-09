Topo

Notícias

Rio Grande do Sul registra neve em algumas localidades

09/08/2025 13h27

A paisagem de algumas localidades no Rio Grande do Sul amanheceu com neve neste sábado (9). A expectativa de massa polar sobre a região já havia levantado a possibilidade de geada e de precipitação invernal, em que a chuva congela até chegar ao solo em formato de flocos ou partículas semicongeladas.

Considerada uma das cidades com mais baixos registros de temperatura, a 185 km de Porto Alegre, Cambará do Sul, localizada a mais de 1 mil metros de altitude em uma região de cânions e serras, foi uma das que tiveram registros de neve. A temperatura por lá ficou em aproximadamente 2ºC.

Notícias relacionadas:

De acordo com alguns veículos de informação da região, o registro mais baixo foi em São José dos Ausentes, onde as temperaturas mínimas chegaram a 0,4ºC. Vacaria também ficou nessa faixa, com 0,6ºC. Já os termômetros de Palmeira das Missões marcaram 1,1ºC.

A Defesa Civil estadual confirmou à Agência Brasil ocorrência de neve em algumas localidades, sem causar, até o momento, transtornos por conta do fenômeno climático.

A expectativa da Climatempo é de que a massa de ar polar que se encontra na região siga até pelo menos quarta-feira (13), ficando mais intenso a partir deste domingo (10). No início da próxima semana, a massa polar estará mais presente sobre o centro-sul do Brasil, incluindo áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, com possibilidade de mínimas abaixo de 10°C em várias cidades.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Agência ambiental de Trump rescinde contrato com funcionários sindicalizados

Aplicativo de corrida do CV gerava mais de R$ 1 mi por mês, diz delegado

Irã ameaça bloquear corredor planejado por Trump em acordo de paz entre Azerbaijão e Armênia

Zelenskiy rejeita concessões de terras antes de negociações entre Trump e Putin

Alexandre Kalil é condenado a perda dos direitos políticos por 5 anos

Designer que criou sandálias com Adidas admite apropriação de nome de estado mexicano

Tratado global sobre plásticos: por que países produtores de petróleo bloqueiam as negociações

Explosão de munições em depósito do Hezbollah mata seis soldados no Líbano

Três pessoas ficam feridas em tiroteio na Times Square, em Nova York

Rio Grande do Sul registra neve em algumas localidades

TV Brasil presta tributo ao bamba Arlindo Cruz neste sábado