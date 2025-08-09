Topo

Aposta de São Paulo (SP) acerta Quina e leva R$ 9,7 milhões; veja dezenas

Priscila Zambotto/Getty Images
Imagem: Priscila Zambotto/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

09/08/2025 20h14Atualizada em 09/08/2025 20h48

Uma aposta de São Paulo (SP) acertou as cinco dezenas sorteadas hoje no concurso 6796 da Quina e ganhou um prêmio de R$ 9.791.209,40.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 01-10-15-39-69.

Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 3 milhões; veja dezenas sorteadas

Ninguém acerta Lotomania e prêmio chega a R$ 1,4 milhão; veja números

O próximo concurso será realizado na segunda, com prêmio estimado de R$ 600 mil.

Houve 59 jogos vencedores com quatro acertos; cada um deles ganhou R$ 9.839,13.

5.621 apostas acertaram três números e faturaram R$ 98,35 cada uma.

134.827 apostas com dois acertos levaram R$ 4,10.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 3 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 9 mil (com 15).

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Quina?

Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 3), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 18, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 15, mas a cota mínima é de R$ 4 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade.

