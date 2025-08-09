Médica e estudante: quem são as vítimas de acidente entre ônibus e carreta

Topo

Maria Eduarda de Matos Catuta Ferreira Martins e Eileen Naiely da Silva - Reprodução
Maria Eduarda de Matos Catuta Ferreira Martins e Eileen Naiely da Silva Imagem: Reprodução
Do UOL, em São Paulo

09/08/2025 18h45

Sete das onze vítimas do acidente entre um ônibus de turismo e uma carreta, no km 648 da BR-163, em Mato Grosso, foram identificadas pela Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica).

O que aconteceu

As vítimas foram submetidas ao exame de necropsia e posteriormente identificadas pelas impressões digitais. Todos os mortos estavam no ônibus.

Até o momento, foram confirmadas 11 mortes, segundo a concessionária responsável pela rodovia. O veículo fazia o trajeto entre Cuiabá e Sinop (MT), um percurso de cerca de 480 quilômetros.

Eileen Naiely era natural de Sorriso e morava em Cuiabá. Ela era estudante de direito em uma universidade particular da capital.

A médica Maria Eduarda Catuta Ferreira Martins era formada pela Faculdade de Medicina de Marília. A jovem era residente em pediatria no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro, em Nova Mutum (MT).

Veja, abaixo, a lista das sete pessoas identificadas:

Maria Eduarda de Matos Catuta Ferreira Martins - 29 anos;

Gabriel Mendes Sanqueta - 20 anos;

Marinalva Sobeira dos Santos - 33 anos;

Francisco Das Chagas Nascimento Silva - 22 anos;

Alcione Ferreira Lima - 51 anos;

Laura Simone Garcia Corrêa Kolling - 52 anos;

Eileen Naiely da Silva - 20 anos.

Feridos foram levados a hospital da região. Quatro equipes de resgate da concessionária Nova Rota do Oeste, o Corpo de Bombeiros e uma ambulância de Nova Canaã atenderam os feridos no local. Eles confirmaram os óbitos e também encaminharam 26 pessoas com estado de saúde moderado, 11 grave e oito leves para o Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde.

Colisão entre ônibus e carreta foi frontal. O impacto ocorreu em uma curva da estrada, por volta das 21h40, no quilômetro 648 da BR-163.

O motorista da carreta foi socorrido com ferimentos moderados. Não há novas informações sobre seu estado de saúde desde o resgate. Ele dirigia um Volvo modelo FH440 que carregava uma carga de caroço de algodão.

Devido à gravidade do acidente, o trabalho é complexo para as equipes no local. A perícia foi concluída ainda durante a madrugada. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que "a dinâmica exata do sinistro está sendo apurada pela polícia rodoviária federal". "Mais informações serão divulgadas após a conclusão do laudo pericial", informou.

O tráfego de veículos no local foi liberado às 7h43. A concessionária já faz a limpeza e a remoção dos veículos da pista.

A empresa responsável pelo ônibus lamentou o ocorrido. Em nota publicada em redes sociais, a Rio Novo Transportes afirmou que "a prioridade é cuidar das vítimas e de seus familiares" e que suas equipes estão nos hospitais para oferecer o apoio necessário.

