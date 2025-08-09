Topo

PSG oficializa contratação do goleiro Lucas Chevalier, do Lille

09/08/2025 16h56

O Paris Saint-Germain oficializou neste sábado (9) a contratação do goleiro francês Lucas Chevalier, que estava no Lille. 

O atual campeão europeu publicou um vídeo nas redes sociais em que o jogador de 23 anos chega ao centro de treinamento parisiense. 

"Sou um garoto que está realizando seu sonho", declarou o goleiro no site de seu novo clube, cujo presidente, Nasser Al-Khelaifi, descreveu sua chegada como um "reforço fantástico". 

De acordo com fontes próximas às negociações, a transferência teria sido finalizada por US$ 46 milhões (cerca de R$ 250 milhões pela cotação atual) e o contrato seria de cinco anos. 

Chevalier é regularmente convocado pela seleção francesa, embora ainda não tenha estreado pelos 'Bleus'. 

Sua estreia no gol do PSG pode acontecer na quarta-feira, na Supercopa da Europa, contra o Tottenham, em Udine, na Itália. 

Após disputar 127 partidas pelo Lille, Chevalier chamou a atenção principalmente em suas dez partidas da Liga dos Campeões na temporada passada. 

Ele brilhou especialmente contra o Real Madrid (1-0) e o Atlético de Madrid (3-1), com atuações que contribuíram para a vitória da sua equipe. 

Sua chegada a Paris levanta muitas questões, depois que o italiano Gianluigi Donnarumma foi peça-chave em uma temporada histórica para a equipe comandada pelo técnico espanhol Luis Enrique.

O PSG teve uma temporada arrasadora em que conquistou o campeonato francês, além da cobiçada Liga dos Campeões e chegou à final da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. 

Além de Chevalier e Donnarumma, os parisienses também contam com outros goleiros, como o russo Matvei Safonov (contratado na temporada passada), o espanhol Arnau Tenas (no clube desde 2023) e o ítalo-brasileiro Renato Marin, de 19 anos, contratado junto à Roma em 17 de julho. 

Embora Luis Enrique não aplique exceções à sua política de abrir disputa em cada posição, Chevalier teria recebido garantias do diretor esportivo Luis Campos sobre sua condição de titular, uma situação que poderia levar Donnarumma a deixar o clube.

