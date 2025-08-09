Polícia investiga morte de menina de 4 anos em escola do Piauí

A Polícia Civil do Piauí instaurou inquérito para investigar como morreu a menina Alice Brasil Souza da Paz, de 4 anos. Ela estava na sala de brinquedos de uma escola particular de Teresina quando foi atingida por uma penteadeira. O colégio informou que o acidente foi causado por outra criança.

O que aconteceu

A menina foi atingida pelo móvel na tarde de terça-feira e foi sepultada no dia seguinte. Ela estudava no CEV Colégio, unidade Kennedy, na zona leste da capital. A escola já disponibilizou à Polícia Civil as filmagens do circuito interno da sala de brinquedos.

Colégio relatou à polícia que cinco crianças aguardavam na sala. Elas estavam esperando o início das atividades da tarde ou a chegada de seus responsáveis, acompanhadas por duas profissionais do Ensino Infantil. Alice estava deitada no chão, brincando, enquanto as outras quatro crianças circulavam pelo ambiente. Uma delas entrou por debaixo da penteadeira. Ao se levantar, o móvel tombou e atingiu Alice.

De imediato, uma das professoras retirou o móvel, enquanto outra a levou rapidamente para a enfermaria da escola. A enfermeira iniciou os primeiros atendimentos e, ao constatar a gravidade da situação, acionou o SAMU. Grupo Educacional CEV, em nota

Seguindo orientação do SAMU, a equipe escolar levou a menina até o posto de atendimento mais próximo, no bairro Satélite. Durante o trajeto, a equipe do SAMU, que acompanhava por telefone, orientou que a equipe parasse junto a uma ambulância, que encontrou no caminho.

A professora enviou a localização de onde estava sendo feito o atendimento de emergência na UTI móvel à família. Em seguida, chegaram ao local o pai e a mãe da menina. A mãe afirmou em coletiva de imprensa que, ao chegar, "viu o que nenhuma mãe queria ver".

Não há palavras que possam diminuir a dor e o sofrimento vividos, mas reconhecemos a fragilidade da vida humana e que, por mais rigorosos que sejam nossos cuidados, ainda estamos sujeitos a riscos invisíveis ou de probabilidade remota. Grupo Educacional CEV, em nota

A DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) investiga o caso e tem 30 dias para a conclusão. O Ministério Público instaurou procedimento administrativo para apurar as medidas estruturais e pedagógicas existentes nas instituições de ensino do Piauí para prevenir acidentes, entre eles a implementação da capacitação de noções de primeiros socorros a professores e funcionários de escolas públicas e privadas.

A menina tinha completado 4 anos na última segunda-feira. Ela era filha de um oficial do Exército e da fotógrafa Dayana Brasil. Em coletiva de imprensa realizada na quinta, a mãe afirmou que, no dia da tragédia, levou a filha e o irmão gêmeo dela para a escola, para comemorar o aniversário. Ela pretendia busca-los mais cedo.