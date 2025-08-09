Polícia identifica atirador que morreu nos EUA após disparar contra agência

O Departamento de Investigação da Geórgia, nos Estados Unidos, identificou um homem de 30 anos, morador de Atlanta como suspeito de ser o atirador que disparou contra um órgão federal de saúde daquele país. Ele foi morto após o tiroteio.

O que aconteceu

Polícia trabalha com a hipótese de que o atirador tinha doença e atribuía enfermidade à vacina contra a covid. As autoridades, no entanto, não confirmaram motivação até o momento. O homem disparou contra os prédios dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) —uma da principais agências de saúde do mundo.

Atirador estava com máscara cirúrgica e armado com duas pistolas. Segundo a polícia, as armas eram um rifle e uma espingarda. Ele portava ainda duas mochilas com munição, segundo fontes policiais.

O homem foi encontrado morto. Ele foi atingido por disparos, mas a polícia não confirmou se foram de autoria dos policiais ou do atirador.

Agência vem sendo alvo de críticas durante o segundo governo Trump. Os CDC têm sido alvo de ataques após a disseminação de falsas informações que atribuem a criação da vacina à propagação da pandemia global.

Disparos ocorreram na mesma semana quem que secretário anunciou corte de investimento em projetos. Robert Kennedy Junior, secretário de Saúde e Serviços Humanos dos EUA e crítico do imunizante contra a covid, anunciou um bloqueio de meio bilhão de dólares em projetos. Ele republicou nas rede sociais uma declaração da diretora dos CDC, mas não comentou a tragédia.

Prefeito de Atlanta, Andre Dickens, disse que o atirador "é uma pessoa conhecida". Segundo o prefeito, ele poderia ter outras motivações, mas ele disse que não comentaria o caso até que a investigação seja concluída.

Diretora dos CDC, Susan Monarez disse que o atirador disparou contra pelo menos quatro prédios. Ela informou aos funcionários da agência que eles devem trabalhar remotamente enquanto uma "avaliação de segurança é realizada".

Como ocorreram os disparos

Homem sacou rifle e atirou contra as janelas de um dos prédios do CDC. As imagens mostram que os projéteis voaram em direção ao local onde os funcionários se sentam. "É um milagre que ninguém tenha morrido aqui", disse um funcionário.

Funcionários do CDC estavam encerrando o expediente de ontem quando balas estilhaçaram as janelas do escritório. Do outro lado da rua do campus da universidade Emory um atirador abriu fogo contra o prédio, levando pânico aos funcionários.

Comunicado na universidade alertou visitantes e funcionários. "Tiroteio no Campus de Emory Atlanta. Corra, esconda-se, lute. Evite a área e continue abrigado. Polícia no local", diziam os avisos. Um socorrista, o policial de DeKalb, David Rose, 33, morreu no Hospital da Universidade Emory. Ele era casado e era pai de dois filhos.

Tiroteio começou pouco antes das 17h. Moradores, estudantes a caminho de casa e pais que buscavam filhos em creches foram pegos de surpresa em um bloqueio que se estendeu até a noite. Sirenes de polícia soaram por toda a área enquanto os policiais atendiam à ocorrência.

Atirador disparava contra o CDC quando o policial chegou no local. Segundo relatos, o homem desviou a mira do complexo de prédios para o policial.

Caos no campus da universidade

O tumulto afetou todos que frequentavam o campus da universidade. Randy Gold, uma das pessoas que estava no local, saiu de um elevador no hospital Emory com o pai em uma cadeira de rodas. Assim que saíram do elevador, encontraram médicos, enfermeiros gritando que havia um atirador próximo.

"Nos abaixamos", disse ele. Ele se abrigou com mais pessoas em uma das salas do hospital. A única informação que tinham naquele momento era que o todo o hospital estava bloqueado. "Total terror para todos", disse Casey Cooksey, funcionário do departamento de TI da Universidade, ao ouvir os tiros.

Relatos de tiros altos, disseram as testemunhas. "Não tínhamos ideia de onde vinha, mas era muito perto. Pensamos que poderia ser em nosso prédio", disse uma pessoa no local. "Foi uma saraivada de tiros. Foram muitos tiros altos." As estradas que davam acesso ao local estavam desertas e a polícia impediu o acesso de veículos.

Funcionários do CDC têm ano difícil, diz prefeito

Episódio de violência na agência de saúde federal reflete momento de dificuldade para os CDC. O prefeito de Atlanta disse que os funcionários tiveram um ano "difícil". "Meu coração está com vocês", disse ele. "Estamos ao lado de vocês e estamos fazendo o possível para resolver a situação."

Prefeito se referiu aos cortes de empregos nas agências de saúde federais. A agência perdeu quase um quarto de sua equipe desde janeiro. O orçamento proposto pelo governo Trump para o ano fiscal de 2026 cortaria o financiamento da agência em mais da metade.

* Com informações da CNN