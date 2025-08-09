Topo

Polícia britânica prende mais de 365 pessoas em protesto do grupo banido Ação Palestina

09/08/2025 15h08

LONDRES (Reuters) - A Polícia Metropolitana de Londres informou que prendeu mais de 365 pessoas em um protesto neste sábado contra a decisão do Reino Unido de banir o grupo Ação Palestina.

Os manifestantes, alguns usando lenços palestinos em preto e branco e agitando bandeiras palestinas, gritavam "mãos fora de Gaza" e seguravam cartazes com a mensagem "Eu me oponho ao genocídio. Eu apoio a Ação Palestina", segundo vídeo gravado pela Reuters no local.

Israel nega as alegações de ser responsável pelo genocídio em Gaza.

O vídeo da Reuters mostrou os manifestantes que haviam se reunido na Praça do Parlamento, perto das Casas do Parlamento, sendo levados pela polícia. A multidão gritava "vergonha de você" para a polícia.

Em um post no X, a força policial disse ter prendido 365 pessoas por apoiar uma organização proibida.

Também prendeu sete pessoas por outros delitos, incluindo cinco por agressões a policiais, acrescentando que nenhuma ficou gravemente ferida.

Em julho, os legisladores britânicos baniram a Ação Palestina com base em legislação antiterrorismo depois que alguns de seus membros invadiram uma base da Força Aérea britânica e danificaram aviões em protesto contra o apoio do Reino Unido a Israel.

A proibição torna crime ser membro do grupo, com pena máxima de 14 anos de prisão.

O cofundador da Ação Palestina Huda Ammori obteve na semana passada o direito de apresentar uma contestação legal contra a proibição.

(Reportagem de Suban Abdulla)

