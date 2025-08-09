PIS de agosto tem calendário de pagamentos confirmado; veja aqui

Os trabalhadores com data de nascimento em novembro e dezembro já têm prazo definido para receber o abono salarial referente ao ano-base de 2023. De acordo com o cronograma oficial, os pagamentos desse grupo serão liberados a partir de 15 de agosto, encerrando o calendário de repasses do benefício em 2025.

Quem recebe?

O direito ao abono é garantido a quem exerceu atividade profissional com carteira assinada, seja no setor público ou privado, por pelo menos 30 dias em 2023. Além disso, é necessário que a média salarial mensal não tenha ultrapassado dois salários mínimos (equivalente a R$ 2.640 naquele ano), e que o trabalhador esteja cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Outro ponto fundamental é que os dados do vínculo empregatício tenham sido corretamente declarados pelo empregador, via RAIS (com prazo até 15 de maio de 2024) ou por meio do eSocial (prazo até 19 de agosto de 2024), conforme o tipo de contratação.

O valor pago varia conforme a quantidade de meses trabalhados em 2023, sendo calculado com base no salário mínimo vigente em 2025, fixado em R$ 1.518.

Como fazer a verificação e saque

A checagem sobre a liberação do benefício pode ser feita por diferentes meios, como o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o portal Gov.br, o telefone 158 (Central Alô Trabalho) ou em unidades físicas do Ministério do Trabalho.

Quem possui conta na Caixa Econômica Federal receberá o depósito de forma automática, seja em conta corrente ou poupança. No caso de correntistas do Banco do Brasil, o saque poderá ser feito por meio de transferência via PIX, TED ou diretamente no balcão da agência. Para os demais trabalhadores, será aberta uma conta poupança digital social, onde o valor será creditado.

Datas de pagamento do abono do PIS em 2025

Nascidos em novembro e dezembro: depósito a partir de 15 de agosto.

Segundo estimativas do governo, cerca de 25,8 milhões de trabalhadores deverão ser contemplados com o benefício neste ano, com um total aproximado de R$ 30,7 bilhões destinados ao programa.