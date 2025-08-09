Pai e filho são suspeitos do sumiço de contratados para cobrar dívida no PR

Pai e filho são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de quatro homens no município de Icaraíma, no interior do Paraná.

O que aconteceu

A Polícia Civil pediu a prisão temporária de Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo. Hoje, a Justiça do Paraná acatou o pedido da corporação. Três amigos desapareceram após serem contratados para cobrar uma dívida de supostamente R$ 1 milhão. O homem que os contratou também sumiu.

Pai e filho são considerados foragidos. Antônio e Paulo foram encontrados no início das buscas na propriedade rural onde a polícia desconfia que as vítimas desapareceram, disse o delegado Gabriel Menezes, que está à frente das investigações. Pai e filho foram ouvidos na delegacia, negaram envolvimento no caso e foram liberados. "Eles confirmaram que havia um negócio envolvendo a compra e venda de uma propriedade rural entre Alencar e dois parentes deles, mas disseram que não tinham relação direta com a dívida", explicou o delegado.

Polícia acredita que os quatro homens foram vítimas de uma emboscada. Para o delegado, eles podem ter sido alvo de membros de uma mesma família. Antônio Buscariollo e Paulo Buscariollo se tornaram suspeitos após a polícia voltar ao local onde eles moravam e não encontrar ninguém. "Constatamos que a família inteira havia fugido", disse o delegado Gabriel Menezes.

Localização dos suspeitos pode ajudar a desvendar o caso. "Pode permitir que a gente encontre os corpos, em caso de homicídio, ou o cativeiro onde esses homens podem estar", afirmou Gabriel Menezes. Quem tiver informações sobre o paradeiro dos homens pode acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

Buscas foram realizadas até a madrugada e retornaram hoje pela manhã. Segundo o delegado, uma aeronave com equipamento sonar também é utilizada nos trabalho para localizar os homens.

O UOL não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto para manifestação.

Pai e filho estão foragidos Imagem: Divulgação/PCPR

Três amigos saíram de São Paulo para cobrar dívida milionária

Diego Henrique Afonso (à esquerda), Robishley Hirnani De Oliveira (no centro) e Rafael Juliano Marascalchi (à direita) saíram de São José do Rio Preto Imagem: Reprodução

Trio saiu de São José do Rio Preto (SP) e chegou a Icaraíma na última segunda-feira. No Paraná, Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso encontraram o contratante, identificado como Alencar Gonçalves de Souza, que também auxiliaria na cobrança da dívida.

Grupo não fez mais contato com a família desde terça. Foi a esposa de Robishley que procurou a polícia para prestar queixa. O caso foi registrado como desaparecimento no plantão da seccional de São José do Rio Preto, mas transferido para a Polícia Civil em Icaraíma, que investiga o caso. A família de Alencar também registrou um boletim de ocorrência.

Homens contratados não são parentes, apenas trabalhavam juntos cobrando dívidas. Segundo a polícia, o trio se encontrou com Alencar no município de Icaraíma na segunda e foram até uma propriedade rural, no distrito de Vila Rica, para fazer a cobrança da dívida. "Eles fazem um primeiro contato com o devedor e, nessa primeira conversa, fica combinado de um retorno para o dia seguinte, na terça-feira", explica o delegado Gabriel dos Santos, responsável pela investigação.

Os quatro homens foram novamente à propriedade rural na terça e não foram mais vistos. "Conseguimos uma equipe com um cão farejador e realizamos diligências nessa propriedade rural em Icaraíma para tentar identificar qual destino esses indivíduos teriam tomado a partir dali', detalhou o delegado. Segundo a esposa de Robishley, a dívida que seria cobrada é referente ao não pagamento de um imóvel no Paraná. Ela explicou que o marido costuma realizar cobranças de dívidas para terceiros.