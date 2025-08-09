Topo

Notícias

Pai e filho são suspeitos do sumiço de contratados para cobrar dívida no PR

Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, pai e filho, são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de quatro homens em Icaraíma, no interior do Paraná - Divulgação/Polícia Civil do Paraná
Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, pai e filho, são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de quatro homens em Icaraíma, no interior do Paraná Imagem: Divulgação/Polícia Civil do Paraná
do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/08/2025 18h33

Pai e filho são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de quatro homens no município de Icaraíma, no interior do Paraná.

O que aconteceu

A Polícia Civil pediu a prisão temporária de Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo. Hoje, a Justiça do Paraná acatou o pedido da corporação. Três amigos desapareceram após serem contratados para cobrar uma dívida de supostamente R$ 1 milhão. O homem que os contratou também sumiu.

Pai e filho são considerados foragidos. Antônio e Paulo foram encontrados no início das buscas na propriedade rural onde a polícia desconfia que as vítimas desapareceram, disse o delegado Gabriel Menezes, que está à frente das investigações. Pai e filho foram ouvidos na delegacia, negaram envolvimento no caso e foram liberados. "Eles confirmaram que havia um negócio envolvendo a compra e venda de uma propriedade rural entre Alencar e dois parentes deles, mas disseram que não tinham relação direta com a dívida", explicou o delegado.

Polícia acredita que os quatro homens foram vítimas de uma emboscada. Para o delegado, eles podem ter sido alvo de membros de uma mesma família. Antônio Buscariollo e Paulo Buscariollo se tornaram suspeitos após a polícia voltar ao local onde eles moravam e não encontrar ninguém. "Constatamos que a família inteira havia fugido", disse o delegado Gabriel Menezes.

Localização dos suspeitos pode ajudar a desvendar o caso. "Pode permitir que a gente encontre os corpos, em caso de homicídio, ou o cativeiro onde esses homens podem estar", afirmou Gabriel Menezes. Quem tiver informações sobre o paradeiro dos homens pode acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

Buscas foram realizadas até a madrugada e retornaram hoje pela manhã. Segundo o delegado, uma aeronave com equipamento sonar também é utilizada nos trabalho para localizar os homens.

O UOL não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto para manifestação.

Pai e filho estão foragidos - Divulgação/PCPR - Divulgação/PCPR
Pai e filho estão foragidos
Imagem: Divulgação/PCPR

Três amigos saíram de São Paulo para cobrar dívida milionária

Diego Henrique Afonso (à esquerda), Robishley Hirnani De Oliveira (no centro) e Rafael Juliano Marascalchi (à direita) saíram de São José do Rio Preto - Reprodução - Reprodução
Diego Henrique Afonso (à esquerda), Robishley Hirnani De Oliveira (no centro) e Rafael Juliano Marascalchi (à direita) saíram de São José do Rio Preto
Imagem: Reprodução

Trio saiu de São José do Rio Preto (SP) e chegou a Icaraíma na última segunda-feira. No Paraná, Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso encontraram o contratante, identificado como Alencar Gonçalves de Souza, que também auxiliaria na cobrança da dívida.

Grupo não fez mais contato com a família desde terça. Foi a esposa de Robishley que procurou a polícia para prestar queixa. O caso foi registrado como desaparecimento no plantão da seccional de São José do Rio Preto, mas transferido para a Polícia Civil em Icaraíma, que investiga o caso. A família de Alencar também registrou um boletim de ocorrência.

Homens contratados não são parentes, apenas trabalhavam juntos cobrando dívidas. Segundo a polícia, o trio se encontrou com Alencar no município de Icaraíma na segunda e foram até uma propriedade rural, no distrito de Vila Rica, para fazer a cobrança da dívida. "Eles fazem um primeiro contato com o devedor e, nessa primeira conversa, fica combinado de um retorno para o dia seguinte, na terça-feira", explica o delegado Gabriel dos Santos, responsável pela investigação.

Os quatro homens foram novamente à propriedade rural na terça e não foram mais vistos. "Conseguimos uma equipe com um cão farejador e realizamos diligências nessa propriedade rural em Icaraíma para tentar identificar qual destino esses indivíduos teriam tomado a partir dali', detalhou o delegado. Segundo a esposa de Robishley, a dívida que seria cobrada é referente ao não pagamento de um imóvel no Paraná. Ela explicou que o marido costuma realizar cobranças de dívidas para terceiros.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Mensagens de Dia dos Pais 2025: 47 frases perfeitas para celebrar com amor

Tremor de 5,9 graus sacode fronteira entre Guatemala e México

Médica e estudante: quem são as vítimas de acidente entre ônibus e carreta

Pai e filho são suspeitos do sumiço de contratados para cobrar dívida no PR

Dezenas de milhares protestam em Tel Aviv contra plano israelense de conquistar Cidade de Gaza

Trump considera reclassificar maconha após pressão de empresas, diz jornal

Parlamento da Venezuela respalda Maduro e denuncia nova 'agressão' dos EUA

Governo brasileiro critica plano de expansão militar de Israel em Gaza

Mensagem para o Dia dos Pais evangélica: veja 26 frases lindas para enviar

Brasil amenizará efeitos do tarifaço com novos mercados, diz ministro

Idosa é resgatada no CE após 37 anos de trabalho análogo à escravidão