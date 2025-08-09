Neve chega ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina: como fica o frio nos próximos dias?

Uma massa de ar polar voltou a ''pintar de branco'' o amanhecer deste sábado, 9, na Região Sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, os flocos de neve caíram sobre São José dos Ausentes e Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra, onde a altitude supera os mil metros. Em São José dos Ausentes, os termômetros marcaram 0,4 °C logo nas primeiras horas do dia, enquanto Cambará do Sul amanheceu com mínima de 2,1 °C.

Em Santa Catarina, a neve foi registrada em pelo menos três municípios serranos: São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Urupema. Segundo dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Urupema teve mínima de -2 °C às 6h, e São Joaquim variou entre 0 °C e -1 °C por volta das 5h.

Conforme a MetSul Meteorologia, a neve decorre da interação entre a circulação de umidade de uma área de baixa pressão que está no Oceano Atlântico, a leste do sul do Brasil, e uma massa de ar polar de trajetória continental que avança pelo interior do continente.

Previsão para os próximos dias

O Rio Grande do Sul enfrenta um fim de semana de frio intenso, com mínimas que chegaram a -2 °C neste sábado (9), previsão de geada no Oeste, além de possibilidade de precipitação invernal na Serra Gaúcha. As temperaturas máximas não devem passar de 15 °C.

No domingo, 10, o frio se mantém, com mínimas entre -1 °C e 11 °C e geadas generalizadas em praticamente todo o Estado, exceto no Leste e na Serra, e máximas que variam de 10 °C a 16 °C.

A tendência para o início da próxima semana é de que o frio predomine. Na segunda-feira, 11, as mínimas podem chegar a -3 °C em algumas regiões, com geada ampla, e máximas de até 18 °C.

A partir de quarta-feira, 13, o clima fica mais ameno, com temperaturas variando entre 2 °C e 25 °C.

Já a cidade de São Paulo deve registrar chuva e baixas temperaturas neste sábado. A expectativa é de Dia dos Pais gelado no domingo, com possibilidade de mínima de 8ºC.

Conforme a empresa Meteoblue, os termômetros devem permanecer em queda na capital paulista ao menos até a próxima terça-feira, 12.