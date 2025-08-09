'Compacto', moedor de café faz sucesso pela praticidade; confira oferta

Você é fã de café e prefere moer os grãos em casa para ter uma bebida mais aromática e saborosa? Se sim, o Guia de Compras UOL selecionou um moedor elétrico para te dar uma ajuda: é o modelo da Oster, que está custando a partir de R$ 153 (a depender da voltagem escolhida).

O produto da Oster é equipado com lâminas em aço inox, é compacto e fácil de carregar por aí. Confira a seguir as especificações do modelo e a opinião de quem já comprou:

O que a Oster diz sobre este moedor

Capacidade para moer 50 gramas de café por vez;

Tampa transparente para acompanhar o processo e atingir a granulação ideal;

Compacto e prático, ideal para uso doméstico;

Acompanha pincel para limpeza e porta-fio.

O que diz quem comprou

Na Amazon, o moedor da Oster tem mais de cinco mil avaliações e nota média de 4.7 (de um total de 5). Entre os comentários positivos, as pessoas elogiaram o custo-benefício do produto, a praticidade e sua capacidade de moagem.

O produto é muito bonito, excelente acabamento, compacto e silencioso. A moagem foi muito bem feita, achei até que bem uniforme, muito rápido, precisando apenas de 3 pulsos de 5 segundos pra moer totalmente 30 gramas de café. (...) Estou muito satisfeito com o aparelho. Americo

Adorei. Faz o serviço com competência. Compacto e fácil de usar. Também é bonito. Thiago Silva Gomes

Entrega o que se propõe. Resistente e prática. Não tem muitas firulas de moagem, mas moi bem o café e é bem prática. Angelica Cerdeira

ADOREI! Mói vários grãos em menos de 10 segundos. Zê

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamaram que o aparelho parou de funcionar com poucos meses de uso e da dificuldade de limpeza após o uso.

O produto e excelente, mas a limpeza da tampa é complicado. Patrick Braga

O aparelho chegou aparentemente bom, mas o cheiro de queimado (plástico) é insuportável, interferindo no sabor do café, já limpei, deixei aberto por vários dias mas o cheiro não sai. Não consigo usar esse equipamento por este motivo. Osmar Francisco

O produto é até bom. Tem potência, mas queimou com menos de dois meses de uso. (...) Não recomendo. Vanessa

