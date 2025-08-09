Messi vai ficar de fora do clássico do Inter Miami contra o Orlando, diz Mascherano

Topo

Lionel Messi vai ficar de fora do clássico da Flórida entre Inter Miami e Orlando City no domingo, pela 28ª rodada da MLS, disse seu técnico Javier Mascherano neste sábado (9), mas mesmo assim garantiu que a recuperação do astro argentino está evoluindo bem. 

"Ele não está disponível para amanhã", disse o treinador aos repórteres. "Leo está bem, seria loucura correr o risco de levá-lo para Orlando amanhã, por causa de tudo o que está por vir". 

Messi, de 38 anos, sofreu uma "leve lesão muscular" na perna direita no início da partida da primeira fase da Leagues Cup em que o Inter venceu o Necaxa nos pênaltis, no último sábado, segundo informou seu clube. 

O argentino, campeão mundial de 2022, perderá sua segunda partida consecutiva contra o Orlando City, após ficar de fora da vitória por 3 a 1 sobre o Pumas do México no meio da semana, partida de encerramento da fase de grupos do torneio que reúne clubes mexicanos, americanos e canadenses. 

"Estamos muito otimistas de que ele estará de volta em breve", disse Mascherano.

No treino do Inter deste sábado, o camisa 10 realizou uma série de exercícios no campo principal do Florida Blue Training Center em uma manhã chuvosa em Fort Lauderdale. 

Este é um sinal positivo para um mês crucial de agosto para o time de Miami, tanto na luta pela liderança da Conferência Leste da MLS quanto na Leagues Cup, onde enfrentarão o Tigres, do México, nas quartas de final. 

O Inter Miami ocupa a quinta posição na Conferência Leste, com 42 pontos em 22 partidas, oito pontos atrás do líder Philadelphia mas com três jogos a menos.

