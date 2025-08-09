Prepare-se para o frio: nova onda vem forte e deve ficar até quarta

A quinta onda de frio que atinge o Brasil neste ano deve permanecer até, pelo menos, a próxima quarta-feira, principalmente no centro-sul do país.

O que aconteceu

A quinta onda de massa polar pode provocar uma queda mais significativa de temperatura. Massa de ar polar proveniente da Argentina avança pelo Brasil neste sábado e derruba as temperaturas em boa parte do país, segundo a Climatempo.

Dessa vez, o frio permanecerá por mais dias consecutivos. De acordo com a Climatempo, a massa de ar polar continuará influenciando o tempo até pelo menos quarta-feira.

Frio será mais intenso entre o domingo e o início da próxima semana. Neste período, a massa polar estará mais presente sobre o centro-sul do Brasil, incluindo áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. As mínimas podem ficar abaixo de 10°C em várias cidades.

Previsão para domingo

Na região Sul, tempo será firme e frio nos três estados. Segundo a Climatempo, a previsão é de geada ao amanhecer em áreas da campanha, serra gaúcha, interior de SC e centro-sul do paraná. Ao longo do dia, o sol aparece entre poucas nuvens, mas a sensação de frio persiste. No norte e noroeste do paraná, a umidade do ar pode atingir níveis de atenção ou alerta à tarde.

No Sudeste, ar polar provoca amanhecer muito frio. Domingo será de instabilidades entre o RJ e o ES, com chuva fraca a moderada entre a manhã e início da tarde. Pode chover de forma isolada no litoral paulista. Nas demais áreas de SP e MG, tempo firme e persistência do frio.

No Centro-Oeste, domingo será ensolarado. A massa de ar polar, entretanto, limita a elevação das temperaturas. "O dia pode começar bem gelado no extremo sudoeste e sul de MS, não descartando ocorrência para geada. GO e DF seguem com calor mais presente ao longo do dia, e a umidade entra novamente em níveis críticos à tarde", diz a Climatempo.

No Nordeste, tempo firme predomina em toda a faixa leste. Entre a BA e o RN, a previsão é de variação de nuvens e muito calor. No extremo sul do MA, pode chover fraco devido à instabilidade vinda do PA e TO. No interior, o ar seco se mantém e a umidade segue em níveis de alerta.

No Norte, chove com intensidade moderada a forte entre AM, PA e RR. "Núcleos de instabilidade do PA podem avançar para o norte do TO, trazendo pancadas fracas e isoladas. O AC e RO ficam sob influência de ventos frios, com queda nas temperaturas e possibilidade de friagem em RO. O AP segue com tempo firme e sem chuva significativa", diz a Climatempo.

Frio começou ontem

As temperaturas começaram a cair ontem no Sul. A sensação de frio foi aumentando durante o fim de tarde e principalmente à noite nos três estados. A queda mais significativa ocorreu na Região Serrana do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, além de cidades mais elevadas e de planalto do sul do Paraná.

Com presença de ciclone em alto mar e ventos empurrando umidade para a costa, havia possibilidade de "chuva congelada" na madrugada de hoje alto da Serra Catarinense. A Climatempo avaliou que a possibilidade era pequena, mas existia nas cidades de Bom Jardim da Serra, Urupema, Urubici e São Joaquim.