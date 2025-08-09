Manchester United anuncia contratação do atacante esloveno Benjamin Sesko

O Manchester United anunciou neste sábado (9) a contratação do promissor atacante esloveno de 22 anos, Benjamin Sesko, que até então atuava pelo alemão RB Leipzig.

"O jogador da seleção eslovena assinou contrato até junho de 2030", anunciou o United, especificando que a inscrição de Sesko como novo jogador ainda é necessária para a concretização da operação.

De acordo com a imprensa britânica, o clube inglês poderá pagar ao RB Leipzig € 85 milhões (cerca de R$ 537,7 milhões pela cotação atual), dos quais € 77 milhões (R$ 487,3 milhões) já estão garantidos pelo clube alemão e o restante em bônus por metas atingidas.

A contratação de Sesko se junta às do brasileiro Matheus Cunha e do camaronês Bryan Mbeumo, que formarão o novo trio de ataque do Manchester United após uma temporada bastante decepcionante, em que o time terminou em 15º lugar na Premier League, sem títulos de copa e fora das competições europeias.

"A história do Manchester United é obviamente muito especial, mas o que realmente me atrai é o futuro", disse o jogador no comunicado do clube.

Ao garantir o fluxo pelas pontas com Cunha e Mbeumo, o United garante, teoricamente, um bom poder de fogo: 39 gols no total em duas temporadas no Leipzig, além de oito assistências.

"Nas últimas duas temporadas, Sesko marcou mais gols do que qualquer outro jogador com menos de 23 anos nos cinco principais campeonatos europeus", afirmou o clube em seu comunicado, como credenciais do novo reforço.

Perigoso de cabeça, sólido nos duelos e rápido, o gigante esloveno (1,95 m) não hesita em tentar a sorte de longe; qualidades que o tornaram um dos jogadores mais cobiçados por clubes ingleses ricos como Arsenal e Newcastle, embora tenha sido o United quem acabou garantindo sua contratação.

