Quanto falta para projetos que desafogam a linha 3-Vermelha saírem do papel

A linha 3-Vermelha é a mais movimentada do Metrô de São Paulo. Só no mês de maio, recebeu mais de 22,7 milhões de passageiros, o que dá uma média de 730 mil pessoas se espremendo todos os dias nos vagões que circulam entre a estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste, e Itaquera, na leste.

Os projetos para a construção de uma nova linha de metrô e para a extensão de uma outra vão ajudar a desafogar a rota. Veja abaixo as iniciativas e quanto devem demorar para virarem realidade.

Este texto faz parte do especial Futuro do metrô de São Paulo: Como anda a expansão das 6 novas linhas e mais 24 estações

Quanto falta para sair do papel?

Linha 19-Celeste

A 19-Celeste deve ligar a linha 3-Vermelha com a cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Já a conexão entre as duas linhas deverá ser instalada na estação Anhangabaú, que recebeu 1,26 milhão de passageiros em maio. Em um dia do mesmo mês, 56,2 mil pessoas passaram pela parada em apenas 24 horas.

A 19-Celeste também deve se conectar com a linha 1-Azul do Metrô, que faz a rota entre Tucuruvi e Jabaquara, na estação São Bento.

Em quanto tempo sai do papel? Se seguir o cronograma, a linha pode ser aberta ao público em 2032. Até o fim deste ano, acontece a fase de assinatura de contratos para início do projeto técnico (coleta de informações detalhadas para a construção da linha). A previsão é que as obras comecem em 2026 e durem até 75 meses (pouco mais de seis anos).

Expectativa é que a linha tenha 17,6 km, 15 estações e transporte até 630 mil passageiros por dia, com frota de 31 trens. O Metrô promete redução do tempo de deslocamento em até uma hora.

Imagem: Arte UOL

Extensão da linha 2-Verde

A extensão da linha 2-Verde também entra como outra possibilidade para desafogar a 3-Vermelha. Atualmente, são 14 estações na linha 2, da Vila Prudente, na zona leste, até a Vila Madalena, na zona oeste.

A ampliação da linha deve ocorrer em duas fases. A primeira prevê a extensão da Vila Prudente (a última estação da linha atualmente) até a estação Penha, na zona leste. Já a segunda acrescenta 5,8 quilômetros ao ramal: serão cinco novas estações da Penha até a Dutra, em Guarulhos, além de um pátio.

O projeto de crescimento prevê a criação da estação Penha. Ela vai conectar com a estação "Penha - Lojas Besni", a 13º parada da 3-Vermelha no sentido leste, e com a nova estação Penha (que ainda será criada), da linha 11-Coral —administrada atualmente pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), mas concedida em maio à Trivia Trens, que assumirá no segundo semestre do ano que vem.

Ilustração mostra como deve ser a extensão da linha 2-Verde da Vila Prudente até o município de Guarulhos Imagem: Cedido ao UOL/Metrô de São Paulo

"A implantação (...) tem o objetivo de distribuir a concentração de passageiros das linhas 3-Vermelha e 11-Coral", diz o Metrô. Em relatório, a empresa aponta que o trecho entre Vila Prudente e Penha vai gerar uma rota mais rápida e com menos transferências para os passageiros que vão da zona leste para as regiões central, oeste e sul da capital paulista.

Esse novo caminho irá diminuir o fluxo de passageiros das linhas 1-Azul e 3-Vermelha, principalmente nas estações Luz, Sé e Paraíso.

Metrô, em relatório

Em maio, 702,9 mil passageiros circularam pela estação Penha da linha 3-Vermelha. Só no dia 14, foram 29,1 mil.

Quanto tempo vai demorar para a extensão da linha 2-Verde sair do papel? O primeiro trecho, entre Vila Prudente e Vila Formosa, deve começar a funcionar em 2027. O segundo, da Vila Formosa à Penha, está previsto para 2028, segundo o Metrô.

Estações que ligarão a Penha até Guarulhos, na Grande São Paulo, estão em fase de elaboração. É a última etapa antes do começo das obras, que já estão contratadas, mas não há previsão de abertura aos passageiros.