Topo

Notícias

Jen Pawol se torna a 1ª mulher a arbitrar na liga americana de beisebol

09/08/2025 16h41

Jen Pawol se tornou a primeira mulher a arbitrar na Major League Baseball (MLB) neste sábado (9), atuando na primeira base durante um jogo entre o Miami Marlins e o Atlanta Braves. 

A árbitra de 48 anos alcançou esse marco histórico no Truist Park, em Atlanta, no primeiro jogo de uma rodada dupla, após ser promovida esta semana após arbitrar em mais de 1.200 jogos de ligas menores. 

"Estou ciente da importância. Estou ciente da magnitude", disse Pawol antes do jogo. "Assim que comecei a arbitrar, pensei: 'Isso é para mim'".

Pawol estava pronta para arbitrar na terceira base mais tarde, no segundo jogo da rodada dupla deste sábado, antes de assumir como árbitra atrás do home plate no jogo de domingo. 

"Não consigo explicar. Está nos meus genes. Ser árbitra profissional é uma carreira viável, tanto para homens como para mulheres, meninas e meninos", garantiu ela. "Posso viver disso e sou apaixonada por isso. Só preciso trabalhar mais duro a cada dia e melhorar até amanhã".

js/jc/raa/dam/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Idosa é resgatada no CE após 37 anos de trabalho análogo à escravidão

Barcelona confirma saída do zagueiro Iñigo Martínez

EUA alerta para perigo de investir na Nicarágua por risco de confiscos

Mesmo com vetos, lei do licenciamento deixa brechas para maior destruição ambiental

Frases para o Dia dos Pais: 45 mensagens criativas e tocantes para enviar

Suspeito de envolvimento em abordagem que acabou com PM baleado é preso

Rádio Nacional transmite jogos da 19ª rodada da Série A do Brasileirão

Estudo desvenda mistério da raiz comum entre finlandês, húngaro e estoniano

Piora estado clínico de presidenciável baleado na Colômbia

Jen Pawol se torna a 1ª mulher a arbitrar na liga americana de beisebol

Polícia de Londres prende 365 pessoas em protesto pró-palestinos