Irã prende 20 supostos espiões de Israel

(Reuters) - O Irã prendeu 20 pessoas que alega serem agentes da agência de espionagem israelense Mossad nos últimos meses, disse o judiciário no sábado, alertando que eles não terão clemência e serão transformados em exemplo.

Na quarta-feira, o Irã executou um cientista nuclear chamado Rouzbeh Vadi, que foi condenado por espionar para Israel e passar informações sobre outro cientista nuclear morto nos ataques aéreos de Israel contra o Irã em junho, informou a mídia estatal.

O porta-voz do Judiciário, Asghar Jahangiri, disse a repórteres em Teerã no sábado que as acusações contra alguns dos 20 suspeitos presos foram retiradas e eles foram libertados. Ele não forneceu um número.

"O judiciário não demonstrará nenhuma clemência para com espiões e agentes do regime sionista e, com decisões firmes, fará de todos eles um exemplo", disse Jahangiri à mídia iraniana.

Ele disse que todos os detalhes serão divulgados assim que as investigações forem concluídas.

As execuções de iranianos condenados por espionagem para Israel aumentaram significativamente este ano, com pelo menos oito sentenças de morte executadas nos últimos meses.

Israel realizou 12 dias de ataques aéreos contra o Irã em junho, tendo como alvo os principais generais iranianos, cientistas nucleares, instalações nucleares, bem como bairros residenciais. O Irã respondeu com uma barragem de mísseis e drones contra Israel.

O grupo de direitos humanos HRANA relatou 1.190 mortes de iranianos durante os 12 dias de ataques israelenses, incluindo 436 civis e 435 funcionários de segurança.

Israel disse que 28 pessoas foram mortas no ataque de retaliação do Irã.

(Reportagem da redação de Dubai)