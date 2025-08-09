RJ: Chefes de facções teriam conversado por vídeo para criar app de corrida

Chefes do CV (Comando Vermelho) e da ADA (Amigo dos Amigos) teriam feito uma videoconferência para a criação do aplicativo Rotax Mobili.

O que aconteceu

Investigação apontou conversa entre líderes para discutir criação de app. Edgar Alves de Andrade, o Doca, apontado como principal chefe do CV (Comando Vermelho) em liberdade, teria feito uma videoconferência com Celso Luís Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém, chefe da ADA (Amigo dos Amigos), no início deste ano, para a criação de um aplicativo de transporte vinculado ao tráfico.

Aliança entre facções criminosas rivais se deu com autorização de chefe do CV na Vila Kennedy, zona oeste do Rio. Segundo a investigação, Jorge Alexandre Cândido Maria, o Sombra, teria autorizado. Pelo acordo, motoristas do app do CV poderiam circular por áreas da ADA, na zona oeste. Em troca, a ADA receberia parte do lucro.

Policiais civis realizaram ontem uma operação contra o esquema. Quatro pessoas foram presas. Segundo a polícia, mototaxistas da região eram coagidos a instalar e utilizar o app desenvolvido pela facção, que funcionava como uma plataforma de mobilidade urbana com aparência legal.

A associação criminosa era formada por dois núcleos, segundo a polícia. O primeiro, responsável por coagir e controlar motoristas mediante ameaças e extorsões. O segundo, encarregado de receber e gerenciar os valores arrecadados.

As investigações apontaram que mais de 300 mototaxistas estavam cadastrados no sistema. Além disso, empresas de fachada eram utilizadas para mascarar as operações financeiras, "conferindo aparência de legalidade ao aplicativo", de acordo com a polícia.

Outros apps eram proibidos de circular na região. O delegado Alexandre Netto, titular da 34ª DP (Delegacia de Polícia), em Bangu, afirma que aplicativos conhecidos nacionalmente, como Uber e 99, eram proibidos de circular na região. "Na prática, se inseriu a tecnologia em cima de um domínio que já era notório pelo CV na região. O transporte alternativo, antes do aplicativo, já era vinculado à facção", disse ao UOL.

Quem pode atuar e o que pode ser feito já era algo estabelecido pelo CV. A grande evolução dessa forma de explorar a mobilidade urbana foi criar um aplicativo próprio, em que de 20% a 30% do valor da corrida ia para o tráfico. Alexandre Netto, delegado

União do CV e ADA contra milícia

Investigações de diferentes delegacias de polícia do Rio apontam ligação entre CV e ADA. Segundo as investigações, as facções criminosas têm estreitado um trato de não conflito e de parceria em negócios pontuais na zona oeste da cidade para fazer frente a grupos milicianos.

Edgar de Andrade, vulgo Doca Imagem: Reprodução/Polícia Civil

Atualmente, a maior parte da zona oeste é dominada pelo CV, enquanto a milícia resiste na região de Rio das Pedras. "São duas facções com lideranças diversas, mas existe um trato de não conflito, um armistício, para que não exista um conflito direto. Essa parceria a gente consegue perceber não só na região da zona oeste, mas em delegacias do interior, como Macaé e Campos. Desde 2018, essa parceria vinha se estreitando", afirmou Netto.

Na estrutura do crime organizado do Rio, o CV nunca perdeu importância. Nos últimos anos, grupos milicianos e a facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro) vinham ganhando territórios. Mas, em um período mais recente, o CV voltou a conseguir dominar regiões anteriormente perdidas e, para além disso, se sobrepôs em áreas que não tinham grupos armados.

A Polícia Militar mapeou no início deste ano 1.625 áreas no estado com a presença de grupos armados. Dessas áreas, 62% eram do CV, 21,5% do TCP, 12,5% de milícias e 4% da facção ADA. No entanto, apesar de pequena e quase extinta, o núcleo duro da ADA, na Vila Vintém, é relevante na geopolítica do crime, na guerra que as facções têm contra a milícia na zona oeste.

Delegado afirmou que Celsinho foi preso em maio deste ano, após ter ficado três anos em liberdade, justamente pelo suporte dado pela ADA ao CV na zona oeste. "Isso já é proveniente de outras investigações. Essa aliança tem como objetivo dar suporte logístico ao CV na empreitada de se estender pelo território que antes era dominado pela milícia", disse.

Enquanto Celsinho foi localizado e preso, o chefe do CV à frente do projeto de expansão segue solto, escondido no Complexo da Penha, zona norte. Doca tem 269 anotações criminais e 26 mandados de prisão em aberto. Ele é apontado como a principal e mais violenta liderança da facção em liberdade.