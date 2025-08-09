Índia abateu seis aeronaves militares paquistanesas em maio, diz chefe da força aérea

Por Shivam Patel

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia abateu cinco caças paquistaneses e uma outra aeronave militar durante confrontos em maio, disse o chefe da força aérea da Índia no sábado, na primeira declaração pública do país após o pior conflito militar em décadas com seu vizinho.

O ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Muhammad Asif, rejeitou a declaração, dizendo que a Índia não havia atingido ou destruído uma única aeronave paquistanesa.

Em um evento na cidade de Bengaluru, no sul da Índia, o marechal-chefe da Força Aérea indiana, A.P. Singh, disse que a maioria das aeronaves paquistanesas foram derrubadas pelo sistema de mísseis terra-ar S-400 de fabricação russa da Índia. Ele citou dados de rastreamento eletrônico como confirmação dos ataques.

"Esse é, na verdade, o maior abate terra-ar já registrado", disse ele, provocando aplausos da plateia que incluía oficiais da força aérea em serviço, veteranos e funcionários do governo e da indústria.

Singh não mencionou o tipo de caça que foi abatido, mas disse que os ataques aéreos também atingiram um avião de vigilância adicional e "alguns caças F-16" que estavam estacionados em hangares em duas bases aéreas no sudeste do Paquistão.

Em uma publicação no X, o ministro da defesa do Paquistão acusou a Índia de desonestidade.

"Se a verdade está em questão, que ambos os lados abram seus inventários de aeronaves para verificação independente - embora suspeitemos que isso revelaria a realidade que a Índia procura obscurecer", disse ele.

"Essas narrativas cômicas, elaboradas por conveniência política interna, aumentam os graves riscos de erro de cálculo estratégico em um ambiente nuclearizado."

Islamabad, cuja força aérea opera principalmente jatos de fabricação chinesa e F-16s dos EUA, já havia negado que a Índia tenha derrubado qualquer aeronave paquistanesa durante os combates de 7 a 10 de maio entre os vizinhos com armas nucleares.

O Pentágono não respondeu imediatamente a um pedido de comentário neste sábado.

O Paquistão afirmou que abateu seis aeronaves indianas durante os confrontos, incluindo um caça Rafale de fabricação francesa. A Índia reconheceu algumas perdas, mas negou ter perdido seis aeronaves.

(Reportagem adicional de Asif Shahzad en Islamabad e Idrees Ali em Washington)