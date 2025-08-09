Topo

Notícias

Idosa é resgatada no CE após 37 anos de trabalho análogo à escravidão

15.jul.2025 - Idosa resgatada de trabalho doméstico análogo à escravidão - Divulgação
15.jul.2025 - Idosa resgatada de trabalho doméstico análogo à escravidão Imagem: Divulgação
do UOL

Do UOL, no Rio

09/08/2025 17h52

Uma idosa de 77 anos foi resgatada por auditores fiscais do trabalho em uma casa da zona rural de Crato (CE).

O que aconteceu

Ela foi submetida a trabalho doméstico análogo à escravidão durante 37 anos. O resgate ocorreu em 15 de julho operação realizada com o MPT (Ministério Público do Trabalho), PF (Polícia Federal) e Centro de Referência de Direitos Humanos do município. A informação foi publicada hoje pelo g1 e confirmada pelo UOL.

Idosa trabalhava de domingo a domingo, das 5h ás 22h, sem receber salário, folga ou férias. A informação é da Detrae (Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo), vinculada ao Ministério do Trabalho.

Vítima precisava varrer a casa, lavar roupas, cozinhar e cuidar de animais. Além disso, ela era obrigada a cuidar de outra mulher idosa após o horário de trabalho de uma trabalhadora doméstica que recebia dinheiro pelo serviço.

Idosa foi levada a abrigo temporário e, depois, para sua cidade natal após o resgate. Desde então, foi ofertado a ela o seguro-desemprego especial do trabalhador resgatado. Quem mantinha a idosa em trabalho análogo à escravidão foi notificado, mas não quitou as verbas rescisórias.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Parlamento da Venezuela respalda Maduro e denuncia nova 'agressão' dos EUA

Mensagem para o Dia dos Pais evangélica: veja 26 frases lindas para enviar

Idosa é resgatada no CE após 37 anos de trabalho análogo à escravidão

Barcelona confirma saída do zagueiro Iñigo Martínez

EUA alerta para perigo de investir na Nicarágua por risco de confiscos

Mesmo com vetos, lei do licenciamento deixa brechas para maior destruição ambiental

Frases para o Dia dos Pais: 45 mensagens criativas e tocantes para enviar

Suspeito de envolvimento em abordagem que acabou com PM baleado é preso

Rádio Nacional transmite jogos da 19ª rodada da Série A do Brasileirão

Estudo desvenda mistério da raiz comum entre finlandês, húngaro e estoniano

Piora estado clínico de presidenciável baleado na Colômbia