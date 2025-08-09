Topo

Guardiola diz que Rodri não estará totalmente em forma até setembro

09/08/2025 15h21

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, anunciou que o meio-campista espanhol Rodri, atual vencedor da Bola de Ouro e que ficou de fora de quase toda a temporada passada devido a uma grave lesão no joelho, só estará totalmente recuperado após a janela de jogos internacionais de setembro. 

Depois de se recuperar da lesão, o meia da seleção da Espanha voltou à boa forma na Copa do Mundo de Clubes, mas na última partida do clube inglês naquele torneio, uma derrota nos pênaltis para o Al-Hilal nas oitavas de final, ele se lesionou novamente, dessa vez na virilha. 

"Rodri está melhorando, mas teve uma lesão séria no último jogo contra o Al-Hilal, que durou de cinco a seis semanas", revelou Guardiola, cuja equipe disputa um amistoso contra o Palermo neste sábado (9) sem o jogador espanhol, que não foi convocado para a viagem à Sicília. 

"Ele está treinando agora e melhorou nos últimos dois ou três dias. Espero que depois da pausa internacional ele possa se recuperar completamente", acrescentou.

O Manchester City sentiu muito a ausência de Rodri, de 29 anos, no ano passado, terminando sem um título pela primeira vez desde a primeira temporada de Guardiola no comando (2016-2017). 

O City vai enfrentar o Wolverhampton Wanderers no próximo fim de semana em sua estreia na Premier League e depois terá pela frente Tottenham e Brighton antes da pausa internacional em setembro, embora Guardiola não tenha confirmado a participação de Rodri. 

"Espero que ele possa jogar alguns minutos nessas partidas, mas o importante é que ele não sinta dor, porque não queremos que ele volte e se machuque novamente. Vamos tentar desesperadamente evitar isso, mas ele tem treinado nos últimos dois ou três dias. Ele fez dois treinos conosco, e isso é bom", acrescentou o técnico, de acordo com comunicados divulgados pelo clube neste sábado.

