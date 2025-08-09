Itamaraty rebate novas críticas dos EUA: 'Ataque frontal à soberania'

O governo brasileiro disse que vê como "um ataque frontal à soberania" duas declarações de representantes dos EUA publicadas hoje nas redes sociais.

O que aconteceu

Itamaraty voltou a rechaçar declarações emitidas por representantes dos EUA. Uma mensagem foi publicada hoje pelo vice-secretário do Departamento de Estado da gestão Donald Trump, Christopher Landau, e repostada pela Embaixada dos EUA no Brasil.

Os textos atacam o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O gabinete do ministro não comenta o caso.

O Governo brasileiro manifestou ontem à embaixada dos Estados Unidos seu absoluto rechaço às reiteradas ingerências do governo norte-americano em assuntos internos do Brasil, e voltará a fazê-lo sempre que for atacado com falsidades como as da postagem de hoje, disseminadas pelo subsecretário de Estado, Christopher Landau. Essa manifestação caracteriza novo ataque frontal à soberania brasileira e a uma democracia que recentemente derrotou uma tentativa de golpe de Estado e não se curvará a pressões, venham de onde vierem.

Itamaraty

Ministra disse que postagem é "gravíssima ofensa". Gleisy Hoffman, das Relações Institucionais, classificou a postagem de Laudau como arrogante e como ataque "ao Brasil, ao STF e à verdade".

A postagem arrogante do subsecretário de Estado dos EUA é uma gravíssima ofensa ao Brasil, ao STF e à verdade. Quem tentou usurpar o poder em nosso país foi Jair Bolsonaro. Quem está tentando destruir a relação histórica entre os dois países é a família Bolsonaro estimulando? -- Gleisi Hoffmann (@gleisi) August 9, 2025

O que disseram as declarações americanas

Número 2 de Marco Rubio, Landau reclamou de "concentração de poder" nas mãos de Moraes. Ele disse que o ministro do STF destruiu a relação historicamente próxima entre Brasil e EUA "tentar aplicar a lei brasileira extraterritorialmente para silenciar indivíduos e empresas em solo americano".

Embaixada americana no Brasil retuitou a publicação. Perfil acrescentou que "nenhum poder, nem mesmo uma pessoa, pode acumular autoridade excessiva se for controlada pelos demais".

A separação dos poderes de um Estado é a maior garantia de liberdade já concebida pela humanidade. Nenhum poder, nem mesmo uma pessoa, pode acumular autoridade excessiva se for controlada pelos demais. Mas uma separação formal não significa nada se um dos poderes tiver meios de? https://t.co/CjJolkmYxn -- Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) August 9, 2025

Representante dos EUA no Brasil esteve ontem no Itamaraty

Itamaraty convocou encarregado de negócio dos EUA. Na diplomacia, o gesto é visto como expressão de descontentamento. Foi a 3ª vez em um mês que Gabriel Escobar foi chamado a dar explicações ao Brasil, desde que a tensão entre os dois países começou a escalar.

Reunião foi motivada por nota divulgada via redes sociais na quinta também com ataques a Moraes. Na publicação, a embaixada dos EUA chamava o ministro de "principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro".

Post também foi uma republicação em português. Desta vez, de conteúdo publicado pelo subsecretário de diplomacia pública do Departamento de Estado, Darren Beattie. Segundo a colunista Mariana Sanches, a convocação considerou que o conteúdo tinha "tom mafioso", inaceitável na relação bilateral dos países.

Texto da embaixada dos EUA foi publicado no mesmo dia em que Escobar encontrou o vice-presidente Geraldo Alckmin. Reunião foi uma tentativa de avançar nas tratativas sobre a sobretaxa ao Brasil.

Tensão entre Brasil e EUA

Desconforto entre os países começou após Trump acusar Brasil de promover uma "caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro. Aliado do republicano, ex-presidente é réu em um processo por tentativa de abolição violenta do Estado de Direito entre outros crimes —que ele nega. Moraes é o relator do caso.

Moraes foi atingido por sanções financeiras da Lei Global Magnitsky. A medida permite ao governo norte-americano punir estrangeiros acusados de graves violações dos direitos humanos e atos de corrupção.

Associados a Moraes podem ser submetidos a punições secundárias no contexto da Magnitsky. A apuração é da colunista Mariana Sanches. Entre os nomes, estaria o do presidente do STF, Luís Roberto Barroso.

EUA também cancelou visto de Moraes e outros sete ministros do Supremo. Brasil tem repetido ao governo Trump que as sanções são vistas como ataque à soberania nacional e interferência indevida em assuntos domésticos.

Esta semana entraram em vigor as tarifas de 50% impostas a produtos brasileiros. Trump relaciona a ação à situação judicial de Bolsonaro e condiciona negociações comerciais à interrupção do processo contra o ex-presidente —o que o governo Lula afirma ser inegociável.

Governo dos EUA também reclama de decisões contra empresas americanas de tecnologia que atuam no Brasil. Moraes deu ordens para retirar postagens e suspender perfis de investigados pelo STF.

*Com informações de Mariana Sanches e Estadão Conteúdo