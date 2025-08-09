Topo

Governo brasileiro 'deplora' plano israelense de ocupar a Cidade de Gaza

09/08/2025 19h19

O Brasil declarou neste sábado (9) que "deplora" o plano de Israel de tomar controle da Cidade de Gaza, uma decisão que, na opinião do governo, deve "agravar a catastrófica situação humanitária" no território palestino. 

"O governo brasileiro deplora a decisão do governo israelense de expandir as operações militares na Faixa de Gaza, incluindo nova incursão à Cidade de Gaza, medida que deverá agravar a catastrófica situação humanitária da população civil palestina, assolada por cenário de mortes, deslocamento forçado, destruição e fome", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

