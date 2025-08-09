Topo

Futuro da Ucrânia não pode ser decidido sem os ucranianos, diz Macron, da França

09/08/2025 15h34

PARIS (Reuters) - O presidente francês Emmanuel Macron disse em uma postagem na rede social X que o futuro da Ucrânia não pode ser decidido sem os ucranianos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com o presidente russo, Vladimir Putin, em 15 de agosto, no Alasca, para negociar o fim da guerra na Ucrânia, disse Trump na sexta-feira.

Espera-se que o acordo envolva concessões de terras, alternativa que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy rejeitou neste sábado.

(Reportagem de Forrest Crellin e Michel Rose)

