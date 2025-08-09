Topo

Notícias

Frase pequena para o Dia dos Pais: 42 mensagens curtas e emocionantes

Dia dos Pais é celebrado neste domingo (10) - Freepik
Dia dos Pais é celebrado neste domingo (10) Imagem: Freepik
do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/08/2025 23h00

Nem sempre é preciso muitas palavras para expressar o amor por quem nos inspira todos os dias. Uma frase curta, quando sincera, é capaz de tocar o coração de qualquer pai.

A seguir, confira 42 frases pequenas e emocionantes para desejar um Feliz Dia dos Pais de forma simples, mas cheia de significado.

  1. Pai, meu exemplo para a vida inteira.
  2. Te amo hoje e sempre. Feliz Dia dos Pais!
  3. Obrigado por ser meu porto seguro.
  4. Seu amor é meu maior presente.
  5. Pai, você é minha base e inspiração.
  6. Ser seu filho é minha maior sorte.
  7. Te amo com todas as letras.
  8. Sua presença é meu abrigo.
  9. Meu herói tem seu nome.
  10. Com você, aprendi a ser forte.
  11. Você é amor em forma de cuidado.
  12. Onde você está, eu me sinto em casa.
  13. Pai, sua voz acalma minha alma.
  14. Obrigado por existir em minha vida.
  15. Tudo o que sou, devo a você.
  16. Te amar é simples e eterno.
  17. Amor de pai é pra sempre.
  18. Obrigado por me ensinar com o coração.
  19. Você é meu exemplo silencioso.
  20. Te carrego no peito, todos os dias.
  21. Mesmo de longe, sinto seu amor.
  22. Seu abraço cura qualquer dor.
  23. Pai, você é insubstituível.
  24. Amor que não cabe em palavras.
  25. Pai, meu eterno professor de vida.
  26. Você é meu orgulho, hoje e sempre.
  27. Gratidão é pouco pelo que sinto.
  28. Meu super-herói sem capa.
  29. Te celebro todos os dias.
  30. Você mora no meu coração.
  31. Pai, meu primeiro melhor amigo.
  32. Sua presença é minha força.
  33. Pai, você é único e essencial.
  34. Sempre foi você, pai.
  35. Seu amor me guia.
  36. Obrigado por tudo, pai.
  37. Você é minha raiz.
  38. Pai, meu eterno exemplo.
  39. Só tenho a agradecer.
  40. Você é meu orgulho maior.
  41. Meu coração fala: te amo, pai.
  42. Em cada passo, levo você comigo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Reforçado, Liverpool disputa com Crystal Palace o 1º título da temporada

Frase pequena para o Dia dos Pais: 42 mensagens curtas e emocionantes

Sinner atropela em sua estreia em Cincinnati; Fokina desiste e Fonseca avança

Dezenas de milhares protestam em Tel Aviv contra plano israelense de ocupar Cidade de Gaza

Mensagem de gratidão para o Dia dos Pais: 44 frases tocantes para agradecer

Itamaraty rebate novas críticas dos EUA: 'Ataque frontal à soberania'

Presidente de Honduras rechaça 'ataques infundados' dos EUA contra Maduro

Procurador de SP é preso suspeito de abusar sexualmente da filha de 8 meses

Mensagem do Dia dos Pais para falecido: 41 frases para homenagem póstuma

Duas apostas do RJ acertam Lotofácil e ganham R$ 2,6 milhões; veja dezenas

Ninguém acerta Timemania e prêmio vai a R$ 15 milhões; veja números e time