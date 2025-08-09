Fortaleza e Botafogo empatam na abertura da semi do Brasileirão A2

Em duelo que teve transmissão da TV Brasil, Fortaleza e Botafogo empataram por 2 a 2 na partida de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A2, nesta sexta-feira (8), no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

Com o resultado, as duas equipes chegam sem vantagem para o jogo decisivo, na próxima sexta-feira (15), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h. Quem vencer avança para a final e novo empate significará disputa de pênaltis para decidir o primeiro finalista.

O Glorioso saiu na frente do placar no primeiro tempo. Aos 29 minutos, Duda Basílio colocou o Botafogo em vantagem.

Na volta do intervalo, disposto a se impor em casa, o Fortaleza partiu para cima. As Leoas viraram com gols de Natália, aos 19 minutos e de Esterfany, aos 31.

No entanto, pouco depois, Carol converteu penalidade em favor da equipe carioca e voltou igualar o placar.

Fortaleza e Botafogo já garantiram vaga na primeira divisão do futebol feminino nacional, assim como Atlético-MG e Santos, que fazem a outra semifinal. O primeiro jogo desse duelo acontece na segunda-feira (11), na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 21h.