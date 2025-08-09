Topo

Ferroviária e São Paulo empatam nas quartas do Brasileirão Feminino

09/08/2025 18h27

Em partida que teve transmissão da TV Brasil, Ferroviária e São Paulo não saíram do 0 a 0, na abertura da fase de quartas de final do Brasileirão Feminino. 

O jogo, realizado na Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo, neste sábado (9), marcou a retomada da competição depois de mais 50 dias sem partidas devido à disputa da Copa América, vencida pela seleção brasileira no último fim de semana. 

Com o resultado, um empate no duelo de volta, no próximo sábado (16), no Morumbi, em São Paulo, levará a definição da equipe classificada às semifinais para os pênaltis. Quem vencer nos 90 minutos avança.

O jogo deste sábado mostrou duas equipes com muita dificuldade em criar reais oportunidades de perigo. As goleiras Luciana, da Ferroviária, e Carlinha, do São Paulo, não fizeram grandes intervenções. Micaelly foi quem deu mais trabalho pelas Guerreiras Grenás enquanto o Tricolor teve oportunidade com Bia Menezes.

No segundo tempo, logo no começo, o panorama pareceu mudar, com boa chegada de Isa, que obrigou Luciana a colocar para escanteio em difícil defesa. No entanto, o que se viu pelo resto da etapa final foi a mesma dificuldade em transformar a chegada no ataque em oportunidades de gol. O placar sem gols se mostrou adequado diante do que foi exibido.

Antes da definição da vaga na semifinal, as duas equipes voltam a campo no meio da semana pelo Campeonato Paulista. Na terça-feira (12), a Ferroviária visita o Corinthians, às 18h. No dia seguinte, o São Paulo recebe o Realidade Jovem, no mesmo horário.

