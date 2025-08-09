Topo

Quando será o pagamento do 4º lote de restituição do IRPF? Veja data

Restituição do IRPF - Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
Colaboração para o UOL

09/08/2025 06h30

Quem não foi contemplado no terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025 poderá verificar se estará incluído no próximo grupo a partir do dia 22 de agosto. Nessa data, a Receita Federal irá divulgar a relação de contribuintes que farão parte do quarto lote, previsto para pagamento em 29 de agosto.

Cronograma da restituição do IR 2025

  • 1º lote: pago em 30 de maio
  • 2º lote: pago em 30 de junho
  • 3º lote: pago em 31 de julho
  • 4º lote: previsto para 29 de agosto
  • 5º e último lote: agendado para 30 de setembro

Quem recebe antes a restituição do IR?

As primeiras pessoas a terem o valor creditado são os idosos. O grupo prioritário começa com quem tem 80 anos ou mais. Depois, a restituição é liberada para quem tem mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves. Se houver empate nos critérios, tem preferência quem entregou a declaração mais cedo.

Ordem de prioridade no pagamento da restituição:

  1. Idosos com 80 anos ou mais
  2. Idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doença grave
  3. Contribuintes cuja principal renda vem da atividade de ensino
  4. Quem usou a declaração pré-preenchida e optou por receber via PIX
  5. Demais contribuintes

Como saber se a restituição está liberada?

Para consultar a liberação da restituição, é necessário acessar o site da Receita Federal e preencher os dados solicitados: CPF, data de nascimento e ano da declaração (2025).

A consulta é atualizada uma vez por mês. Caso o contribuinte não esteja incluído no próximo lote, mas não possua pendências na declaração, verá a mensagem "em fila de restituição".

