Quando será o pagamento do 4º lote de restituição do IRPF? Veja data
Quem não foi contemplado no terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025 poderá verificar se estará incluído no próximo grupo a partir do dia 22 de agosto. Nessa data, a Receita Federal irá divulgar a relação de contribuintes que farão parte do quarto lote, previsto para pagamento em 29 de agosto.
Cronograma da restituição do IR 2025
- 1º lote: pago em 30 de maio
- 2º lote: pago em 30 de junho
- 3º lote: pago em 31 de julho
- 4º lote: previsto para 29 de agosto
- 5º e último lote: agendado para 30 de setembro
Quem recebe antes a restituição do IR?
As primeiras pessoas a terem o valor creditado são os idosos. O grupo prioritário começa com quem tem 80 anos ou mais. Depois, a restituição é liberada para quem tem mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves. Se houver empate nos critérios, tem preferência quem entregou a declaração mais cedo.
Ordem de prioridade no pagamento da restituição:
- Idosos com 80 anos ou mais
- Idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doença grave
- Contribuintes cuja principal renda vem da atividade de ensino
- Quem usou a declaração pré-preenchida e optou por receber via PIX
- Demais contribuintes
Como saber se a restituição está liberada?
Para consultar a liberação da restituição, é necessário acessar o site da Receita Federal e preencher os dados solicitados: CPF, data de nascimento e ano da declaração (2025).
A consulta é atualizada uma vez por mês. Caso o contribuinte não esteja incluído no próximo lote, mas não possua pendências na declaração, verá a mensagem "em fila de restituição".