Explosão de munições em depósito do Hezbollah mata seis soldados no Líbano

09/08/2025 13h43

O exército libanês anunciou a morte de seis soldados em uma explosão ocorrida durante uma operação de desminagem em um "depósito de armas" no sul do Líbano, pertencente ao Hezbollah, informou uma fonte militar.

Em virtude da trégua acordada em novembro, que pôs fim à guerra recente entre Israel e Hezbollah, aliado do Irã, o exército mobiliza tropas no sul do país e desmantela as infraestruturas do grupo armado.

Este incidente ocorre poucos dias após o governo encarregar o exército da elaboração de um plano para desarmar o Hezbollah, que pretende executar antes do fim do ano e ao qual o movimento xiita se opõe.

Teerã expressou, neste sábado, seu repúdio a esta decisão.

"Enquanto uma unidade do exército buscava e desmantelava um depósito de armas em Wadi Zebqin, em Tiro, houve uma explosão em seu interior, causando seis mortos e vários feridos entre os soldados", informou o exército em um balanço provisório. 

A força armada informou ter aberto uma investigação.

Uma fonte militar, que pediu o anonimato, disse à AFP que a explosão ocorreu "no interior de uma infraestrutura militar do Hezbollah", enquanto os soldados "retiravam munições e artefatos sem explodir".

Segundo um comunicado da Presidência, o presidente Joseph Aoun entrou em contato com o exército para apresentar suas condolências e conhecer as circunstâncias do "trágico incidente", que deixou vários "mártires e feridos" entre os soldados.

