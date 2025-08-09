Doceria aposta no delivery 'de noitão' e aumenta faturamento em 50%

A Docis, doceria especializada em doces com brigadeiro, encontrou um nicho lucrativo. Ela tem mais de metade do seu faturamento vindo dos pedidos de delivery das 20h às 4h. Cilaine Rodrigues, 38, acredita que seus principais clientes são casais sem filhos.

Delivery de madrugada

Loja foi aberta em abril de 2023, em Pinheiros, em São Paulo. No início, o delivery funcionava das 10h às 18h. Mas o faturamento era baixo, em torno de R$ 30 mil por mês.

Empresa foi testando outros horários. "No início deste ano, começamos a testar o turno da madrugada, e deu muito certo. O faturamento dobrou", afirma Cilaine, que é sócia do marido, Diogo, no negócio. Ele é diretor financeiro e responsável pela gestão estratégica de vendas. Delivery representa 57% do faturamento das 20h às 4h.

À noite, apenas os motoboys têm acesso à loja. "Ficamos com uma equipe dedicada para trabalhar na madrugada atendendo apenas o delivery", diz ela. iFood, aplicativo próprio e WhatsApp são os principais canais do delivery.

Pedidos para dois. Os principais pedidos são bolo gelado, bolo de pote, tortas de brigadeiro e biscoitos. "Percebemos que, na sua grande maioria, são dois produtos por pedido, o que nos leva a acreditar que são casais sem filhos que estão pedindo", declara.

Encontrei aqui uma forma de conquistar aquele cliente que vive o ritmo insano de São Paulo, que chega tarde, janta tarde, liga no Netflix e aí bate a vontade de comer um docinho. Apenas o fato de estar aberto de madrugada nos aplicativos já faz o cliente pedir conosco, pois há pouquíssimas docerias abertas nesse horário.

Cilaine Rodrigues, fundadora da Docis

Tudo leva brigadeiro

Docis é especializada em brigadeiro gourmet. Além do doce enroladinho, a marca faz outras sobremesas que levam brigadeiro: biscoito/cookie recheado com brigadeiro, torta de brigadeiro, brownie com brigadeiro, bolo de pote com brigadeiro, coxinha com brigadeiro e bolos caseirinhos com brigadeiro. A marca tem mais de 40 sabores de brigadeiros.

Dois doces são o carro-chefe. Um é o browninho, um pote de brownie com creme de brigadeiro de leite em pó e Nutella (R$ 23,90); o outro é o brigadeiro belga ao leite e caramelo com flor de sal (R$ 8,90). Toda a produção é feita 100% artesanalmente na cozinha da loja.

Principal curso é "brigadeiro de A a Z"

Antes da pandemia, Cilaine começou a ministrar cursos presenciais. "Mas, quando tudo fechou, decidi vender os cursos online para complementar a renda. Foi um sucesso tão grande que decidimos focar nisso", afirma. Alguns dos cursos são de biscoitos/cookies, naked cake (bolo 'pelado', sem cobertura) e tortas de sobremesa.

O principal curso é o "Brigadeiro de A a Z". "Eu ensino mulheres a empreender com brigadeiro de dentro da cozinha da própria casa sem ter que investir muito, assim como eu comecei", declara. O curso custa R$ 897 (60 horas de aula). Com vendas pelas redes sociais, a marca tem 375 mil seguidores no Instagram, 90 mil no YouTube e 133 mil no TikTok.

Negócio começou em Porto Alegre

Cilaine Rodrigues abriu a Docis em 2016 Imagem: Divulgação

Começou por acaso. A Docis foi criada em 2016 em Porto Alegre (RS), na cozinha do apartamento de Cilaine. Sempre fui apaixonada por brigadeiro e acabei fazendo um curso de brigadeiros gourmet. Comecei a fazer alguns sabores para presentear os amigos, até que uma amiga encomendou os doces para o aniversário do namorado dela. Foi a minha primeira venda", diz.

Após seis meses, ela formalizou a empresa. Para se dedicar à confeitaria, Cilaine decidiu largar um emprego de consultora comercial de moda.

Em 2018, ela e o marido se mudaram para São Paulo, e precisaram recomelar do zero. "Divulgava para os vizinhos do prédio e depois mandei mensagem para três perfis gastronômicos no Instagram. Fiz sorteios em páginas parceiras, participei de concursos de ovos de Páscoa. Isso ajudou muito na divulgação", afirma.

O poder do boca a boca foi o que fez a Docis ser mais conhecida e reconhecida pelos clientes. Em 2020 a minha marca já era bastante conhecida, e o crescimento acontecia mês após mês.

Cilaine Rodrigues

Aulas online alavancaram o negócio. "Na pandemia, comecei a dar aulas online, o que alavancou nosso negócio e permitiu investir em uma loja física 100% com investimento próprio", diz. Para abrir a loja física, em 2023, o investimento foi de R$ 700 mil.

Em 2024, a Docis faturou R$ 1,7 milhão. O lucro não foi revelado.

Forte dependência do iFood é risco

Empreendedora soube captar mudanças de comportamento do consumidor. É o que diz Anderson Santos, consultor de negócios do Sebrae-SP.. "É uma estratégia de presteza e de prontidão: ter um horário estendido para colocar o seu negócio à disposição para atender o cliente onde ele estiver e no momento desejado", declara. "Essa iniciativa gera vantagem competitiva para o negócio, frente a concorrência, diz.

Tradicional, mas com inovação. O consultor diz que a empreendedora soube "ressignificar o brigadeiro", para oferecer uma sobremesa premium a seus clientes. "Investir em brigadeiro já é uma garantia de sucesso, pois é uma sobremesa consagrada entre os brasileiros. Mas ela foi além: apostou em um doce tradicional, mas trouxe inovação", declara.

Dependência forte do iFood é ponto de atenção. Santos diz que, como 85% das vendas do delivery vêm do iFood, a Docis tem forte dependência desse canal de vendas. "Isso é um risco para o negócio. Se o aplicativo tiver qualquer problema, o faturamento dela cai instantaneamente. Ela precisa ter uma alternativa para escapar desse risco", afirma.

