Dezenas de milhares protestam em Tel Aviv contra plano israelense de conquistar Cidade de Gaza

09/08/2025 18h32

Dezenas de milhares de manifestantes foram às ruas, neste sábado (9), em Tel Aviv para pedir o fim da guerra na Faixa de Gaza, um dia após o anúncio do plano israelense para a conquista da Cidade de Gaza, a maior do território palestino.

Após 22 meses de guerra, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrenta uma pressão muito forte em Israel e no exterior para encerrar sua ofensiva em Gaza, onde mais de 2 milhões de palestinos estão ameaçados de "fome generalizada", segundo a ONU.

De acordo com o plano aprovado pelo gabinete de segurança israelense, o exército "se prepara para tomar o controle da Cidade de Gaza", localidade em grande parte destruída no norte do território, "ao mesmo tempo que distribui ajuda humanitária à população civil fora das zonas de combate".

Neste sábado em Tel Aviv, os jornalistas da AFP presentes no local calcularam que o número de manifestantes era de dezenas de milhares, e o Fórum das Famílias dos Reféns registrou 100 mil participantes. As autoridades não forneceram uma estimativa oficial.

Os manifestantes exibiram cartazes e fotos dos reféns ainda mantidos cativos no território palestino e instaram o governo a conseguir sua libertação.

O Hamas, que mantém 49 reféns, dos quais 27 são presumidos mortos, afirmou na sexta-feira que a decisão israelense de ocupar a Cidade de Gaza significa o "sacrifício" desses reféns, sequestrados no ataque sem precedentes do movimento islamista palestino contra Israel em 7 de outubro de 2023.

As famílias dos reféns e os ativistas israelenses favoráveis à paz com os palestinos exigem um cessar-fogo com o Hamas para obter a libertação dos últimos cativos.

Após o anúncio deste plano, o Conselho de Segurança da ONU realizará no domingo às 10h (11h no horário de Brasília) uma reunião de emergência sobre Gaza, segundo várias fontes diplomáticas.

