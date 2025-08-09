Corte de verba para vacinas de mRNA nos EUA se baseia em informações falsas, dizem cientistas

Pesquisadores acusam o governo dos EUA de usar informações falsas para justificar o cancelamento de 22 contratos federais relacionados ao desenvolvimento de vacinas de mRNA, tecnologia que salvou milhões de vidas durante a pandemia de Covid-19.

O anúncio foi feito na terça-feira (6) pelo secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr. Os contratos somavam cerca de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,7 bilhões). A decisão foi criticada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que classificou o corte como um "duro golpe" à pesquisa global.

Kennedy alegou que as vacinas de mRNA provocam mutações no vírus, criando novas variantes e prolongando pandemias. A afirmação foi contestada por especialistas. "Nenhuma vacina, incluindo as de mRNA, estimula novas mutações", disse Stephen Evans, professor da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.

O secretário americano também afirmou que as vacinas não protegem contra infecções das vias respiratórias superiores e que a tecnologia oferece mais riscos do que benefícios. Para Charles Bangham, professor de imunologia do Imperial College de Londres, "os benefícios superam amplamente os riscos. As vacinas são extremamente eficazes para prevenir mortes, hospitalizações e infecções."

Joachim Hombach, responsável pela área de imunização da OMS, lamentou a decisão. "A vacina de mRNA é uma tecnologia importante, que pode ser adaptada rapidamente e foi essencial no combate à covid", afirmou.

Instruções genéticas

Diferentemente das vacinas tradicionais, que usam formas enfraquecidas ou inativadas do vírus, as de mRNA introduzem instruções genéticas nas células para que produzam uma proteína inofensiva, capaz de treinar o sistema imunológico.

Especialistas alertam que o corte de financiamento pode comprometer a saúde pública global. Desde que assumiu o cargo em fevereiro, Kennedy tem promovido mudanças na política de vacinação dos EUA. Ele demitiu o painel consultivo de especialistas em vacinas e nomeou aliados com histórico de críticas à segurança dos imunizantes.

Na primeira reunião do novo grupo, foi aprovada a proibição de um conservante considerado seguro pela comunidade científica, mas rejeitado por movimentos antivacina. Kennedy também ordenou um novo estudo sobre a relação entre vacinas e autismo, hipótese já desacreditada por pesquisas científicas.

