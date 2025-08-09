Coreia do Norte desmonta equipamento de som na fronteira - Notícia surge dias após Coreia do Sul retirar suas caixas de som no local, em sinal de alívio das tensões entre os dois países.Militares da Coreia do Sul informaram neste sábado (09/08) que notaram tropas norte-coreanas desmontando alguns de seus alto-falantes de propaganda em partes da área de fronteira.

A ação é uma das primeiras medidas recíprocas de Pyongyang desde que o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, assumiu o cargo em junho e iniciou esforços para reabrir as negociações com a Coreia do Norte, incluindo a remoção dos próprios alto-falantes de propaganda da Coreia do Sul.

O Estado-Maior Conjunto de Seul (JCS) afirmou que o desmantelamento começou na manhã de sábado em certos trechos da linha de frente.

"O Exército sul-coreano detectou tropas norte-coreanas desmantelando alto-falantes de propaganda em algumas áreas da linha de frente desde esta manhã", afirmou o JCS em um comunicado.

"Ainda não se sabe se os dispositivos foram removidos em todas as regiões, e o Exército continuará monitorando as atividades relacionadas", acrescentou o comunicado.

As autoridades disseram que não ficou imediatamente claro quantos alto-falantes foram removidos.

A Coreia do Norte não confirmou os relatos. Pyongyang, que é altamente sensível a críticas externas à sua liderança e ao governante Kim Jong-un, não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

Alívio das tensões

Em junho, Seul interrompeu suas próprias transmissões como uma "medida prática" para ajudar a aliviar as tensões, levando a Coreia do Norte a interromper as suas no dia seguinte.

Os alto-falantes eram usados pela Coreia do Sul para tocar músicas de K-pop e notícias do outro lado da fronteira, enquanto os aparelhos de Pyongyang emitiam ruídos perturbadores que os moradores sul-coreanos diziam ser um incômodo constante.

O governo de Lee reverteu a abordagem linha-dura de seu antecessor conservador, Yoon Suk Yeol, que havia autorizado as transmissões em 2024 em resposta aos balões cheios de lixo enviados pela Coreia do Norte.

O presidente liberal também pediu a grupos civis que parassem de enviar panfletos contra a Coreia do Norte para o outro lado da fronteira e disse estar disposto a se reunir com a liderança de Pyongyang sem pré-condições.

As relações entre as duas Coreias atingiram um dos seus pontos mais baixos em anos antes da eleição de Lee.

A Coreia do Norte se aproximou de Moscou após a invasão da Ucrânia pela Rússia, enquanto o vizinho do sul fortaleceu os laços com Washington e Tóquio.

Os dois países permanecem tecnicamente em guerra porque a Guerra da Coreia de 1950-53 terminou em um armistício e não em um tratado de paz. Campanhas de alto-falantes transfronteiriços têm sido usadas repetidamente ao longo dos anos durante períodos de tensão elevada.

md (AP, AFP, Reuters)