Topo

Notícias

Coreia do Norte começou a desmontar alto-falantes na fronteira, diz Coreia do Sul

09/08/2025 14h58

SEUL (Reuters) - As forças armadas da Coreia do Sul disseram neste sábado ter detectado que os militares norte-coreanos estão desmontando alguns alto-falantes de propaganda direcionados para o Sul em partes da área de fronteira, seguindo medida semelhante tomada pelos sul-coreanos.

É a primeira vez que Seul faz uma declaração desse tipo desde que o presidente Lee Jae Myung assumiu a presidência, há dois meses, e a Coreia do Sul começou a desmontar seus próprios alto-falantes.

Os militares disseram que é necessária uma confirmação adicional para saber se o desmantelamento está ocorrendo em todas as áreas, acrescentando que continuariam a monitorar as atividades relacionadas.

Buscando aliviar as tensões com Pyongyang, o governo liberal de Lee, que substituiu um governo conservador, desligou as transmissões de propaganda que criticavam o regime norte-coreano logo após Lee assumir o cargo.

Na segunda-feira, as autoridades sul-coreanas começaram a remover os alto-falantes que faziam transmissões contra a Coreia do Norte ao longo da fronteira do país, enquanto Lee reaviva o diálogo estagnado entre os arquirrivais de longa data.

Os países continuam tecnicamente em guerra depois que a Guerra da Coreia de 1950-53 terminou em uma trégua, e as relações se deterioraram nos últimos anos.

As transmissões de propaganda transfronteiriças por meio de alto-falantes têm sido usadas por ambos os lados, à medida que as relações entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte têm diminuído e diminuído ao longo dos anos.

(Reportagem de Heekyong Yang e Joyce Lee)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Por que mesquita em Jerusalém é foco de conflito entre Israel e palestinos?

RJ: Chefes de facções teriam conversado por vídeo para criar app de corrida

Manchester United anuncia contratação do atacante esloveno Benjamin Sesko

Agência ambiental de Trump rescinde contrato com funcionários sindicalizados

Aplicativo de corrida do CV gerava mais de R$ 1 mi por mês, diz delegado

Irã ameaça bloquear corredor planejado por Trump em acordo entre Azerbaijão e Armênia

Zelenskiy rejeita concessões de terras antes de negociações entre Trump e Putin

Alexandre Kalil é condenado a perda dos direitos políticos por 5 anos

Designer que criou sandálias com Adidas admite apropriação de nome de estado mexicano

Tratado global sobre plásticos: por que países produtores de petróleo bloqueiam as negociações

Explosão de munições em depósito do Hezbollah mata seis soldados no Líbano