Coreia do Norte começou a desmontar alto-falantes na fronteira, diz Coreia do Sul

SEUL (Reuters) - As forças armadas da Coreia do Sul disseram neste sábado ter detectado que os militares norte-coreanos estão desmontando alguns alto-falantes de propaganda direcionados para o Sul em partes da área de fronteira, seguindo medida semelhante tomada pelos sul-coreanos.

É a primeira vez que Seul faz uma declaração desse tipo desde que o presidente Lee Jae Myung assumiu a presidência, há dois meses, e a Coreia do Sul começou a desmontar seus próprios alto-falantes.

Os militares disseram que é necessária uma confirmação adicional para saber se o desmantelamento está ocorrendo em todas as áreas, acrescentando que continuariam a monitorar as atividades relacionadas.

Buscando aliviar as tensões com Pyongyang, o governo liberal de Lee, que substituiu um governo conservador, desligou as transmissões de propaganda que criticavam o regime norte-coreano logo após Lee assumir o cargo.

Na segunda-feira, as autoridades sul-coreanas começaram a remover os alto-falantes que faziam transmissões contra a Coreia do Norte ao longo da fronteira do país, enquanto Lee reaviva o diálogo estagnado entre os arquirrivais de longa data.

Os países continuam tecnicamente em guerra depois que a Guerra da Coreia de 1950-53 terminou em uma trégua, e as relações se deterioraram nos últimos anos.

As transmissões de propaganda transfronteiriças por meio de alto-falantes têm sido usadas por ambos os lados, à medida que as relações entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte têm diminuído e diminuído ao longo dos anos.

