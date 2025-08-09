Renove suas panelas: conjunto de cerâmica ajuda a mudar a cara da cozinha

Se você está em busca de um conjunto de panelas novo para mudar a cara da cozinha, a hora chegou: este conjunto da Mimo Style tem 10 peças e está saindo por menos de R$ 500 no site da Amazon.

O jogo de panelas Pratic Cook Marmol tem peças com revestimento em cerâmica e ainda acompanha três utensílios para auxiliar no preparo da comida. Confira a seguir todos os detalhes do produto e também a opinião de quem comprou:

O que diz o fabricante

O kit contém duas caçarolas, duas panelas, duas frigideiras, uma leiteira, uma escumadeira, uma espátula e uma concha;

As panelas são feitas de alumínio, baquelite e inox; já as tampas são de vidro temperado e os utensílios em plástico;

As panelas possuem espessura de 2 mm, revestimento cerâmico e fundo triplo;

As alças são feitas de braquelite, evitando o super aquecimento e oferecendo um manuseio seguro;

O kit é compatível com fogões elétrico, a gás, vitrocerâmico e indução;

As panelas não devem ser levadas à lava-louças ou ao micro-ondas.

O que diz quem comprou

O conjunto de panelas recebeu nota média de 4,6 (do máximo de 5) e mais de mil avaliações. Ele é elogiado, principalmente, pelo bom custo-benefício. Confira algumas opiniões de quem comprou:

Excelente compra! Produto de qualidade, ótima antiaderencia, cabos de qualidade, bom para uso em fogões Comun e de indução. Bonito e durável. Osmar Pereira

Ótimo compra, atendeu minhas expectativas. Anônimo

Gostei muito, material com ótima qualidade! Amanda

Pontos de atenção

No entanto, alguns compradores reclamaram que algumas peças chegaram amassadas e que são leves demais e desequilibram no fogão.

Começo com a ressalva de que uma das panelas chegou amassada. De modo geral, o produto é muito bom, principalmente se tiverem o compromisso de fazer a cura das panelas. (...) Claudia Medeiros

As panelas são lindas e de qualidade boa. Só a frigideira maior que veio com a lateral torta. Natalia Ramos

As panelas são muito bonitas, mas é preciso muito cuidado porque mancham facilmente. As frigideiras são muito ruins. Antiaderência bem inferior a das panelas. Além disso, a frigideira pequena não para na boca do fogão. (...) Micheli

