Comissão de Ética pune Sérgio Camargo por ofensas a Zezé Motta e Djavan

Sérgio Camargo, ex-presidente da Fundação Palmares - Gabriela Biló/Estadão Conteúdo
Carolina Nogueira
do UOL

Do UOL, em Brasília

09/08/2025 12h31

A Comissão de Ética Pública puniu Sérgio Camargo, ex-presidente da Fundação Palmares na gestão Bolsonaro, por declarações ofensivas nas redes sociais durante o exercício do cargo.

O que aconteceu

Camargo foi punido com "censura ética" que é reprimenda que fica no histórico do servidor público. O processo foi aberto em 2023 e na manifestação preliminar, o ex-presidente do órgão afirmou ser vítima de "perseguição política, censura e racismo".

Bolsonarista chamou os artistas Djavan e Zezé Motta de "pretos vergonhosos" em uma publicação nas redes sociais. Camargo criticou a participação da atriz e cantor em uma campanha antirracista.

O ex-presidente da Fundação Palmares também sugeriu que pichadores deveriam receber "chibatadas" e disse que são incentivados pela esquerda que "tudo emporcalha e destrói". O processo de Camargo inclui ainda uma publicação em que se refere ao congolês Moïse Kabagambe, que foi espancado até a morte em um quiosque do Rio de Janeiro, como "vagabundo".

O ex-presidente da fundação ficou conhecido por negar a existência do racismo estrutural. Camargo foi presidente da Palmares entre novembro de 2019 e março de 2022, no governo Bolsonaro.

O bolsonarista já foi punido pela Comissão de Ética Pública em 2022. O colegiado aplicou a censura ética por suposta prática de assédio moral, discriminação de religiões, de lideranças de religiões africanas e manifestações indevidas nas redes sociais.

Colegiado tentou notificá-lo e ofereceu mais de 400 dias para Camargo apresentar sua defesa, mas ele não respondeu aos contatos. Por unanimidade, a comissão decidiu aplicar a punição.

A relatora do caso concluiu que a linguagem utilizada por Camargo "ultrapassa os limites da razoabilidade e da boa educação". O comportamento, segundo Maria Lúcia Barbosa, contraria "os padrões éticos exigíveis de uma autoridade pública". Camargo foi procurado pelo UOL, mas não retornou as tentativas de contato.

Face à utilização de rede social com a finalidade de realizar publicação de conteúdos ofensivos e constrangedores, destinados a diminuir ou desqualificar pessoa, caracterizando-se como cyberbullying.
Maria Lúcia Barbosa, conselheira da Comissão de Ética Pública.

