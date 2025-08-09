Topo

Colisão entre ônibus e carreta deixa 11 mortos em Mato Grosso

09/08/2025 11h00

Uma colisão entre um ônibus de viagem e uma carreta causou a morte de 11 pessoas na noite desta sexta-feira (8), em Mato Grosso. O acidente aconteceu por volta das 21h30, na BR-163, em Lucas do Rio Verde.

De acordo com a Nova Rota do Sul, concessionária que administra a rodovia, além das 11 mortes confirmadas, outros 46 passageiros ficaram feridos e foram encaminhados aos hospitais da região. Do total de feridos, 12 pessoas estão em estado grave, incluindo o motorista da carreta, 26 estão em estado moderado e oito tiveram lesões leves.

De acordo com informações preliminares, o ônibus, que pertence à empresa Rio Novo, seguia para Sinop (MT) e colidiu de frente com uma carreta que transportava caroço de algodão, na altura do quilômetro 648 da rodovia.

Durante a madrugada, o local passou por perícia.  Por volta das 7h40 deste sábado (9), o tráfego foi liberado.

