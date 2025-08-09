Topo

Notícias

Colisão entre ônibus e caminhão no MT mata 11 pessoas e deixa 45 feridas

09/08/2025 12h11

SÃO PAULO (Reuters) - Um acidente entre um ônibus e um caminhão na BR-163, no Mato Grosso, resultou na morte de 11 pessoas na noite de sexta-feira, informaram a operadora da rodovia e a Polícia Rodoviária Federal neste sábado.

A colisão também deixou 45 feridos, que foram encaminhados para hospitais próximos, informaram a concessionária Nova Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária em declarações separadas.

Entre os feridos, 11 estavam em estado crítico, 26 em estado moderado e oito tinham apenas ferimentos leves, acrescentaram.

As informações iniciais indicam que o ônibus, que fazia a linha Cuiabá-Sinop, colidiu de frente com um caminhão que transportava sementes de algodão perto do município de Lucas do Rio Verde, de acordo com a concessionária, que disse ter sido notificada sobre o acidente às 21h40, horário local, de sexta-feira.

(Reportagem de André Romani em São Paulo e Rodrigo Viga Gaier no Rio de Janeiro)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Histórica mesquita espanhola de Córdoba reabre após incêndio

Escrita e batom: passageiro em voo com ameaça de bomba relata investigação

Nagasaki lembra os 80 anos do ataque atômico contra a cidade

Chef mineiro abre restaurante dedicado à gastronomia brasileira e vegetariana em Nice

Faustão: O que é um retransplante de órgão? Quando ele é necessário e quais os riscos?

Ucrânia não cederá seu território, diz Zelensky após anúncio de reunião Trump-Putin

Nagasaki relembra 80 anos da bomba atômica com repicar de sino icônico

Prepare-se para o frio: nova onda vem forte e deve ficar até quarta

Neve chega ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina: como fica o frio nos próximos dias?

Zelensky rejeita concessão territorial antes da cúpula entre Trump e Putin no Alasca

Colisão entre ônibus e carreta deixa 11 mortos em Mato Grosso